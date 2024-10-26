Cumhuriyet Bayramı’na Özel Gösteri: SOLOTÜRK’ün Etkinliğinin Saati Belli Oldu

29 Ekim Salı günü, tüm Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak. Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi olan SOLOTÜRK’ün, Cumhuriyet Bayramı’na özel yapacağı gösterinin de saati belli oldu. SOLOTÜRK’e bağlı uçaklar, 29 Ekim Salı günü Maltepe Sahil Park üzerinde saat 16.00’da gösteri uçuşu yapacak.