Cumhuriyet Bayramı’na Özel Gösteri: SOLOTÜRK’ün Etkinliğinin Saati Belli Oldu
Cumhuriyet Bayramı’na Özel Gösteri: SOLOTÜRK’ün Etkinliğinin Saati Belli Oldu
29 Ekim Salı günü, tüm Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak. Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi olan SOLOTÜRK’ün, Cumhuriyet Bayramı’na özel yapacağı gösterinin de saati belli oldu. SOLOTÜRK’e bağlı uçaklar, 29 Ekim Salı günü Maltepe Sahil Park üzerinde saat 16.00’da gösteri uçuşu yapacak.
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlığı SOLOTÜRK’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapacağı gösterinin detaylarını paylaştı.
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Bu yıl 101’inci yıldönümü kutlanacak Cumhuriyet Bayramı’nda SOLOTÜRK uçakları, Maltepe Sahil Parkı’nın üzerinde gösteri yapacak.
SOLOTÜRK gösterisi 29 Ekim Salı günü saat 16.00’da başlayacak.
SOLOTÜRK ayrıca, 28 Ekim Pazartesi günü 2 uçakla Maltepe Sahil Parkı üzerinde selamlama uçuşu da yapacak.
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