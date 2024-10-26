Devlet Bahçeli’nin “Öcalan Çağrısı” Sonrasında İlginç Ziyaret: Cübbeli Ahmet Olayı Daha İyi Anlamış
Devlet Bahçeli’nin “Öcalan Çağrısı” Sonrasında İlginç Ziyaret: Cübbeli Ahmet Olayı Daha İyi Anlamış
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın tutuklu lideri Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrıya tepki göstermişti. Cübbeli Ahmet, bugün Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti. Cübbeli Ahmet’in, ziyaret sonrası Devlet Bahçeli’nin çağrısını daha iyi anladığı iddia edildi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı “Gel örgütü tasviye ettiğini Meclis’te açıkla” çağrısı gündemdeki yerini koruyor.
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Cübbeli Ahmet, Bahçeli’nin çağrısını “Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur.” diyerek eleştirmiş ancak sonrasında yayınlanan videosunu silip, bazı kısımları sansürleyerek tekrar yayınlanmıştı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Cübbeli Ahmet’in sözleri nedeniyle tehdit edildiğini iddia etmiş.
Cübbeli Ahmet, bugün ise geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli ile görüştüğü fotoğraflar servis edilen organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti.
Çakıcı’nın yakın arkadaşı olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, ziyaretten fotoğraf paylaşarak “Cübbeli Ahmet Ünlü Hoca, bugün Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti. Gündeme dair bilgi alışverişinde bulundular. Ahmet Hoca, Genel Başkanımızın yaptığı çağrının niyetini, gelişmeleri dikkate alarak daha iyi anladığını, yanlış anlaşılmayı izale edeceğini bildirdi!” ifadelerini kullandı.
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