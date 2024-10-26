Denizli’de Orman Yangını 3’üncü Gününde: Vatandaşlar da Seferber Oldu

Denizli’de bulunan Karcı Dağı’nda çıkan orman yangını 3’üncü gününde devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada yangını kontrol altına almak için tüm birimlerin görevinin başında olduğu ifade edilirken, vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber olmuş durumda.