AK Parti’den Devlet Bahçeli’ye Tam Destek: “Sonuna Kadar Arkasındayız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı “Öcalan’a çağrı” açıklamasına destek verdi. “Sonuna kadar Devlet Bahçeli’nin arkasındayız” diyen Zeybekçi, “Son bir defa onlara 'gelin bir olalım' deme imkanımız ve şansımız var” açıklamasında bulundu.