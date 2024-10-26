AK Parti’den Devlet Bahçeli’ye Tam Destek: “Sonuna Kadar Arkasındayız”
AK Parti’den Devlet Bahçeli’ye Tam Destek: “Sonuna Kadar Arkasındayız”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı “Öcalan’a çağrı” açıklamasına destek verdi. “Sonuna kadar Devlet Bahçeli’nin arkasındayız” diyen Zeybekçi, “Son bir defa onlara 'gelin bir olalım' deme imkanımız ve şansımız var” açıklamasında bulundu.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın tutuklu lideri Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunarak “Gel örgütü tasviye ettiğini Meclis’te açıkla” demişti.
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AK Parti Baklan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına destek verdi.
“Özellikle son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o açıklamaları... Sonuna kadar arkasındayız. Çünkü o Kandil'deki satılmışların nereye satılmış olduklarını çok iyi biliyoruz.”
“Kürt kardeşlerim benim bu vatanımın evlatlarıdır. Ben neysem odur. Ama bir şekilde kandırılan bir bölüm var. Onlar da başka birileri tarafından kandırılıyor. Son bir defa onlara 'gelin bir olalım' deme imkanımız ve şansımız var. Çünkü Kandil'dekilerin nerelere kaçacağını ve ruhlarını neye sattıklarını çok iyi biliyoruz. Onları o inlerine mutlaka gömeceğiz.”
“Ama bu arada pişman olup aldatılanlar varsa ki var, onların bir şekilde kucak açmaktır, başka hiçbir şey değildir. Yani millet için, vatan için, ülke için yapılan bir duyurudur, açıklamadır.”
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