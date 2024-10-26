Öne Çıkan 2 Şart: Abdullah Öcalan ve Yeğeni Ömer Öcalan Görüşmesinde Neler Yaşandı?
Öne Çıkan 2 Şart: Abdullah Öcalan ve Yeğeni Ömer Öcalan Görüşmesinde Neler Yaşandı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı sonrasında Öcalan’ın yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan, İmralı’da bir görüşme gerçekleştirmişti. Gazeteci Altan Sancar, ikilinin görüşmesinde yaşananları anlattı.
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Devlet Bahçeli’nin, Öcalan’a “Gel örgütü tasviye ettiğini Meclis’te açıklama” çağrısının yankıları sürüyor.
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Bahçeli’nin çağrısı sonrasında DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, yıllar sonra Abdullah Öcalan’ı cezaevinde ziyaret etmişti.
Gazeteci Altan Sancar, Sözcü TV’de katıldığı programda Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan arasında geçen görüşmenin detaylarını anlattı.
“Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkilileri, görüşmenin tamamını sesli ve görüntülü olarak kayıt altına almışlar.”
“Tam 1 saat 45 dakikalık bir görüşmeden bahsediyoruz. Üç cümlelik bir görüşme değil. İçeriğinde neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı elbette ki orada konuşuluyor.”
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“Ömer Öcalan'a da iletilen iki şart. Bir, garantör ülke talebi var. Abdullah Öcalan'ın da dile getirdiği garantör ülke şartı söz konusu. Ülke adı yok.”
“İkinci nokta yasal güvence. Yasal güvenceden kasıt sanırım şu: Adına 'çözüm süreci, kardeşlik projesi' ne dersek diyelim, bunun bir yasal çerçevesi olması gibi bir talepleri söz konusu. Bu talep Ömer Öcalan'a da dile getiriliyor."
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Teröristle pazarlık olmaz.
Apo denen pIc e bak.. aklınca ülkeyi amerikan mandasına sokacak ama bizde bu siyasetçiler varken başarır da..
AKP, köşeye sıkıştıkça şapkasından anayasa ve açılım tavşanlarını çıkarıyor. Tabi ölen onların çocukları-babaları değil.