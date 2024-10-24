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Ömer Öcalan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli? Abdullah Öcalan'ın Neyi Oluyor?

Ömer Öcalan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli? Abdullah Öcalan'ın Neyi Oluyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 15:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Abdullah Öcalan'la ilgili bazı tartışmalar gündeme gelmişti. Bunun üzerine DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmiş ve bazı açıklamalarda bulunmuştu. 

Peki, Ömer Öcalan kimdir? Abdullah Öcalan'ın neyi oluyor?

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Ömer Öcalan Kimdir?

Ömer Öcalan Kimdir?

Ömer Öcalan, 1987 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Ömerli köyünde dünyaya geldi. Baba adı Mehmet Öcalan, annesinin adı ise Fehime Öcalan'dır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Gazetecilik bölümünden mezun olmuş, 2014-2016 yılları arasında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin İl Eş Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Ömer Öcalan Milletvekili mi?

Ömer Öcalan Milletvekili mi?

Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Öcalan, DEM Parti 27 ve 28. dönem Şanlıurfa milletvekilidir.

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın Neyi Oluyor?

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın Neyi Oluyor?

DEM Parti'den Şanlıurfa milletvekili olarak görev yapan Ömer Öcalan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğenidir. Bugün yaptığı açıklamada, öz amcası Abdullah Öcalan ile aile olarak yıllar sonra ilk kez görüştüklerini duyurmuştur.

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