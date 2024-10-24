Ömer Öcalan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli? Abdullah Öcalan'ın Neyi Oluyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Abdullah Öcalan'la ilgili bazı tartışmalar gündeme gelmişti. Bunun üzerine DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmiş ve bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Peki, Ömer Öcalan kimdir? Abdullah Öcalan'ın neyi oluyor?