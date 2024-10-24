Gazeteci Yılmaz Özdil’in İddiası: "Öcalan’ın Meclis’ten Önce Askere Gitmesi Lazım"
Gazeteci Yılmaz Özdil’in İddiası: "Öcalan’ın Meclis’ten Önce Askere Gitmesi Lazım"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları sürüyor. Gazeteci Yılmaz Özdil ise bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında Öcalan için askeri celp geldiğini hatırlattı. Özdil, “Öcalan’ın Meclis’ten önce askere gitmesi gerekecek” açıklamasında bulundu.
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Devlet Bahçeli, Öcalan’a seslenerek “Gel örgütünü tasviye ettiğini Meclis’te açıkla” çağrısında bulunmuştu.
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Bu açıklama sonrasında uzun süredir tecritte olan Abdullah Öcalan, DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşmüş ve silahların bırakılması için üstüne düşeni yapacağını söylediği iddia edilmişti.
Gazeteci Yılmaz Özdil ise YouTube üzerinden yaptığı yayında Abdullah Öcalan ile ilgili bir bilgiyi hatırlattı.
Özdil, Öcalan’ın 1999 yılında Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği dönemde, doğum yeri olan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki askerlik şubesinden celp kağıdı geldiğini söyledi.
Gazeteci Özdil, “Abdullah Öcalan cezaevinden çıkarsa Meclis’ten önce askere gitmesi gerekecek” açıklamasında bulundu.
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