Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gazeteci Yılmaz Özdil’in İddiası: "Öcalan’ın Meclis’ten Önce Askere Gitmesi Lazım"

Gazeteci Yılmaz Özdil’in İddiası: "Öcalan’ın Meclis’ten Önce Askere Gitmesi Lazım"

Abdullah Öcalan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 13:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları sürüyor. Gazeteci Yılmaz Özdil ise bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında Öcalan için askeri celp geldiğini hatırlattı. Özdil, “Öcalan’ın Meclis’ten önce askere gitmesi gerekecek” açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Devlet Bahçeli, Öcalan’a seslenerek “Gel örgütünü tasviye ettiğini Meclis’te açıkla” çağrısında bulunmuştu.

Devlet Bahçeli, Öcalan’a seslenerek “Gel örgütünü tasviye ettiğini Meclis’te açıkla” çağrısında bulunmuştu.

Bu açıklama sonrasında uzun süredir tecritte olan Abdullah Öcalan, DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşmüş ve silahların bırakılması için üstüne düşeni yapacağını söylediği iddia edilmişti.

Bu açıklama sonrasında uzun süredir tecritte olan Abdullah Öcalan, DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşmüş ve silahların bırakılması için üstüne düşeni yapacağını söylediği iddia edilmişti.

Gazeteci Yılmaz Özdil ise YouTube üzerinden yaptığı yayında Abdullah Öcalan ile ilgili bir bilgiyi hatırlattı.

Gazeteci Yılmaz Özdil ise YouTube üzerinden yaptığı yayında Abdullah Öcalan ile ilgili bir bilgiyi hatırlattı.

Özdil, Öcalan’ın 1999 yılında Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği dönemde, doğum yeri olan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki askerlik şubesinden celp kağıdı geldiğini söyledi.

Özdil, Öcalan’ın 1999 yılında Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği dönemde, doğum yeri olan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki askerlik şubesinden celp kağıdı geldiğini söyledi.

Gazeteci Özdil, “Abdullah Öcalan cezaevinden çıkarsa Meclis’ten önce askere gitmesi gerekecek” açıklamasında bulundu.

Gazeteci Özdil, “Abdullah Öcalan cezaevinden çıkarsa Meclis’ten önce askere gitmesi gerekecek” açıklamasında bulundu.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın