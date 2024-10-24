Gazeteci Yılmaz Özdil’in İddiası: "Öcalan’ın Meclis’ten Önce Askere Gitmesi Lazım"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları sürüyor. Gazeteci Yılmaz Özdil ise bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında Öcalan için askeri celp geldiğini hatırlattı. Özdil, “Öcalan’ın Meclis’ten önce askere gitmesi gerekecek” açıklamasında bulundu.