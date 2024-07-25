25 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Daha önce de eşi Buğrahan Tuncer'i takip etmeyi bırakan ve bunu sinirlendiği zamanlarda yaptığını söyleyen Eda Ece, yine eşini takip etmeyi bıraktı! Bu kez Buğrahan Tuncer'in hesabını kapatması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.
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2. Survivor yarışmasıyla tanınan ve orada yaşadığı kaoslar ile gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu bu sıralar dansa sardı. Ünlü ismin son paylaşımı ise dillere fena düştü!
3. Neslihan Atagül, Anas Bukhash’ın sunuculuğunu üstlendiği YouTube programı ABTalks’a konuk oldu. Ünlü isim Kadir Doğulu ile aşklarından özel hayatıyla ilgili açıklamalarına birçok ifadesiyle ilgi çekti.
4. Geçtiğimiz haftalarda başlayan kutlamalarla tabiri caizse kırk yıl kırk gece sürecek merasimlere başlayan temizlik tutkunu Kadir Ezildi bir an olsun gündemden düşmüyor. Nişanlısı Gamze Türkmen hakkında eleştiri almaya başlayan isim şimdilik bu tepkilere sessiz kalsa da paylaştığı fotoğrafla cevap vermiş kadar oldu!
5. Sabahların sultanı, polemiklerin kraliçesi Seda Sayan'ın gelecek nesillere mutlaka aktarılması gereken en ikonik anlarını sizler için derledik!
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6. Konser esnasında sahneye atlayan bir hayranı yüzünden korkan Hadise korumaların müdahalesinin ardından konsere kaldığı yerden devam etmişti. Olayın yaşandığı esnada başka bir açıdan çekilden görüntülerde şarkıcının omzunu tuttuğu görüldü. Kimilerine göre bu tepki aşırı kaçarken kimileri de kendisini haklı buldu!
7. Ünlü isimlere sık sık sataşmasıyla bilinen Seren Serengil'in yeni hedefi Çağla Şıkel oldu. Sokak hayvanlarından konuya girip reyting korkusundan çıkan Serengil'in son paylaşımı olay oldu.
8. Burcu Biricik'in sosyal medya hesabından kocası Emre Yetkin'in soyadını kaldırmasıyla ayrılık iddiaları almış başını gitmişti. Kısa bir sürenin ardından sosyal medya hesabından Yetkin'in paylaşımını hikayesine ekleyen Biricik iddaları böylelikle yalanlamıştı. Bunun üzerine boşanma haberleri çıkaya devam edince Emre Yetkin sessizliğini bozarak iddiaları tiye aldı!
9. Çoğumuzun yer aldığı Kiralık Aşk dizisiyle tanıdığı ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, son zamanlarda ekranlardan uzak kalıyor ve tiyatro sahnelerinde aktif olmayı tercih ediyor. Magazinburada kameralarına konuşan Büyüktopçu, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlarken kalbinin kapısını kapatanlara tercüman oldu.
10. Birbirlerine düşkünlükleriyle olduğu kadar yıllardır süregelen toksik aşklarıyla da gündemden düşmeyen Wanda Nara ve Icardi'nin boşanma haberi büyük olay olmuştu. En son Wanda'yı tatilde, Icardi'yi de her ne kadar memnuniyetsiz gibi gözükse de kulüpte görünce herkes kendi yolunda demiştik ki Icardi'den kafaları kökünden karıştıracak bir paylaşım geldi...
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11. Anne olduktan sonra inzivaya çekilen Eda Ece'den minik kızı Mina'yla poz geldi! Bebeği uyusun diye manifest niyetine poz paylaşan Eda Ece'nin minik kızının tatlılığı kalpleri eritti.
12. İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir, Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk oldu. Fetişini anlatan Ufuk Beydemir de o sırada durumdan şikayetçi olmasına rağmen tüm tatlılığını koruyan İpek Filiz Yazıcı da güldürdü!
13. Geçtiğimiz saatlerde birbirlerini takiplerinden çıktıkları gerekçesiyle haklarında boşanma dedikoduları çıkan Buğrahan Tuncer ve Eda Ece'den açıklama geldi. Üç ay önce anne olan Eda Ece, iddiayı ortaya bırakanları Allah'a havale etti!
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