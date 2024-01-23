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23 Ocak 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

23 Ocak 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 01:18

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 23 Ocak Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e çıkarıldığını bildirdi

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e çıkarıldığını bildirdi

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Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’a götürüldü.

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Şeyh Said'in torunu Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi'nden Elazığ Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

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Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı. Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi 13 adaylık alırken, yılın en çok konuşulan filmi Barbie ise 8 dalda yarışacak.

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Banka müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı 'Fon dolandırıcılığı' davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dava dosyasına yeni giren bilirkişi raporunda Seçil Erzan, Nazlı Can ve Arda Turan'a ait konuşmaların yer aldı.

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6 Şubat depremleri üzerinden neredeyse bir yıl geçti, ancak hala akıbeti bilinmeyen nice insan var. Depremde kaybolan yakınları hakkında yürek yakan açıklamalar yapan aileler, "Bizi bir kemiğe muhtaç ettiniz" sözlerini kullandı.

6 Şubat depremleri üzerinden neredeyse bir yıl geçti, ancak hala akıbeti bilinmeyen nice insan var. Depremde kaybolan yakınları hakkında yürek yakan açıklamalar yapan aileler, "Bizi bir kemiğe muhtaç ettiniz" sözlerini kullandı.

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Dünyanın en seksi 100 kadını arasında yer alan Emily Ratajowski'nin Instagram'da yaptığı paylaşımda kendisine gül ile sansür uygulaması gündem oldu.

Dünyanın en seksi 100 kadını arasında yer alan Emily Ratajowski'nin Instagram'da yaptığı paylaşımda kendisine gül ile sansür uygulaması gündem oldu.

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic pürüzsüz cildinin sırrını paylaştığı postunda aşka yeşil ışık yaktı.

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