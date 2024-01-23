'Fon Dolandırıcılığı' Davasında Yeni Gelişme! 'Bu Tehditlerle Yaşayamıyorum'

Sanık Seçil Erzan, 'Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?' diye soran Turan'a, 'Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar.' karşılığını veriyor.

Turan da bu mesajı, '15 gündür oyalanıyorum, şu anda bir hafta daha. 5 kişiye söz vermiştim ödeme yapacağım diye.' şeklinde yanıtlıyor.