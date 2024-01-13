Seçil Erzan Duruşmasında İfade Verdi: Buse Terim, Babası Fatih Terim Sorusuna Çok Öfkelendi!

Ayrıca 'Ben de bu konulardan anlamadığım için kendisiyle görüştüm. Seçil Erzan'a vadede olan paramı, 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım, soru sormadım, bahsetmedim' diye ekledi.