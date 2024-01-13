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Seçil Erzan Duruşmasında İfade Verdi: Buse Terim, Babası Fatih Terim Sorusuna Çok Öfkelendi!

Seçil Erzan Duruşmasında İfade Verdi: Buse Terim, Babası Fatih Terim Sorusuna Çok Öfkelendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.01.2024 - 15:47

Günlerdir konuşulan Bankacı Seçil Erzan olayı hakkındaki gelişmeler devam ediyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera futbolun önde gelen isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandıran Erzan'ın davasının ikinci duruşması görüldü. Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da ifade verdi. '190 bin dolar verdim' diyen Buse Terim, babası hakkındaki soru karşısında çok öfkelendi.

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Özel bir bankada şube müdür olarak çalışan Seçil Erzan'ın yüksek fon vaadiyle futbolun önde gelen isimlerini dolandırması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Özel bir bankada şube müdür olarak çalışan Seçil Erzan'ın yüksek fon vaadiyle futbolun önde gelen isimlerini dolandırması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi futbol dünyanın en bilinen isimleri dahil toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla suçlanan Erzan davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi futbol dünyanın en bilinen isimleri dahil toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla suçlanan Erzan davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Semih Kaya’nın hakkında verilen zorla mahkemeye getirilme kararının bulunduğu davanın ikinci duruşması görüldü.

Semih Kaya’nın hakkında verilen zorla mahkemeye getirilme kararının bulunduğu davanın ikinci duruşması görüldü.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan gibi isimler katılmadığı ikinci duruşma tam 13 saat boyunca devam etti. Seçil Erzan ve 6 sanığın duruşmasında müştekiler de önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan gibi isimler katılmadığı ikinci duruşma tam 13 saat boyunca devam etti. Seçil Erzan ve 6 sanığın duruşmasında müştekiler de önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmada Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da yer aldı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmada Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da yer aldı.
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Seçil Erzan'a yüklü miktarda para verdiği bilinen Buse Terim şikayetçi oldu. İfadesinde de Bankacı Erzan'a babasından habersiz 190 bin dolar verdiğini açıkladı.

Seçil Erzan'a yüklü miktarda para verdiği bilinen Buse Terim şikayetçi oldu. İfadesinde de Bankacı Erzan'a babasından habersiz 190 bin dolar verdiğini açıkladı.

HaberTürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Buse Terim ifadesinde "2 Kasım 2022'de kuzenim Terim Arıcan, 'Benim Denizbank'ta vadeli param var' dedi. Seçil Erzan fonundan bahsetti. Fonun iyi olduğunu söyledi." dedi.

HaberTürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Buse Terim ifadesinde "2 Kasım 2022'de kuzenim Terim Arıcan, 'Benim Denizbank'ta vadeli param var' dedi. Seçil Erzan fonundan bahsetti. Fonun iyi olduğunu söyledi." dedi.

Ayrıca 'Ben de bu konulardan anlamadığım için kendisiyle görüştüm. Seçil Erzan'a vadede olan paramı, 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım, soru sormadım, bahsetmedim' diye ekledi.

Seçil Erzan'la yalnızca bankacılık konusunu konuştuğunun altını çizen Buse Terim şu açıklamaları da yaptı:

Seçil Erzan'la yalnızca bankacılık konusunu konuştuğunun altını çizen Buse Terim şu açıklamaları da yaptı:

'Eşimin Seçil Erzan'ın bahsettiği fonu söylediğinde evet benimde param orda dedim. Ben Seçil Erzan'a para teslim etmeden önce hiç konuşmadım. 

Evrak istediğimizde parayı teslim ettiğimiz gün işi nedeniyle acil çıktığı için verememiş sonrası için ise bahaneler sunulmuş. 190 bin dolar zararım var. Şikayetçiyim. Seçil Erzan, banka müdürü olmasaydı parayı kesinlikle vermezdim.'

Buse Terim ifade verdikten sonra bir sanık avukatı duruşma anında söz alarak Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığı üzerine bir soru sordu.

Buse Terim ifade verdikten sonra bir sanık avukatı duruşma anında söz alarak Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığı üzerine bir soru sordu.

Avukat tarafından, Fatih Terim'in eski avukatı ve Seçil Erzan'ın eski nişanlısı olan Candaş Gürol'un ifadesinde, 'Fatih Terim'e kırgınım' dediği kısım Buse Terim'e hatırlatıldı.

Soru karşısında öfkelenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" ifadelerini kullandı.

Soru karşısında öfkelenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" ifadelerini kullandı.

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