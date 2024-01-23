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Sivas'ta Cinlerin Musallat Olduğu Söylentisiyle Boşaltılan Köyde Tek Bir Aile Kaldı

Sivas'ta Cinlerin Musallat Olduğu Söylentisiyle Boşaltılan Köyde Tek Bir Aile Kaldı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.01.2024 - 00:02

İHA'nın haberine göre Sivas Sarkışla'ya bağlı Kışla Köyü ilginç bir haberle gündeme düştü. 15 yıl önce 20 hanenin bulunduğu köyde çıkan üç harfliler söylentisinin ardından aileler köyü teker teker terk etmeye başladı. Yıllardır boş olan köyde şu an tek bir aile yaşıyor.

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Kışla Köyü ülkemizdeki terk edilmiş köylerden sadece bir tanesi. Ancak bu köyün boşalmasının sebebi ne ekonomik ne de güvenlik... 20 yıl önce kulaktan kulağa yayılan köyü cinler bastı söylentisinin ardından 20 haneli yerleşim yerinde aileler köyü teker teker terk etmeye başladı.

Kışla Köyü ülkemizdeki terk edilmiş köylerden sadece bir tanesi. Ancak bu köyün boşalmasının sebebi ne ekonomik ne de güvenlik... 20 yıl önce kulaktan kulağa yayılan köyü cinler bastı söylentisinin ardından 20 haneli yerleşim yerinde aileler köyü teker teker terk etmeye başladı.

Köyde mevcut olan tek hanede ise Gültekin ailesi yaşıyor. Aile 5 yıl önce söylentilere aldırış etmeden köye yerleşti.

Köyde mevcut olan tek hanede ise Gültekin ailesi yaşıyor. Aile 5 yıl önce söylentilere aldırış etmeden köye yerleşti.

Söylentilerin doğru olduğuna inanmıyorlar.

Tülay Gültekin İHA muhabirine "Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim" şeklinde konuştu.

Tülay Gültekin İHA muhabirine "Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim" şeklinde konuştu.
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Bozkurt

İrfan patlamasına bir örnek daha.

Cübbeli Palpatine Hoca

Öyle gerçekten. Hemi de yanardağ gibi patlıyor peh peh peh ne böyyük ne heybetli.

piyanist

Gece gece korku filmi gibi haber tobe tobe🫣

KumdanKum

Gündüz versene şu haberi çok kötüsün Onedio 👊

Kılıç

müge anlı?