Sivas'ta Cinlerin Musallat Olduğu Söylentisiyle Boşaltılan Köyde Tek Bir Aile Kaldı

İHA'nın haberine göre Sivas Sarkışla'ya bağlı Kışla Köyü ilginç bir haberle gündeme düştü. 15 yıl önce 20 hanenin bulunduğu köyde çıkan üç harfliler söylentisinin ardından aileler köyü teker teker terk etmeye başladı. Yıllardır boş olan köyde şu an tek bir aile yaşıyor.