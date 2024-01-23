Sivas'ta Cinlerin Musallat Olduğu Söylentisiyle Boşaltılan Köyde Tek Bir Aile Kaldı
Sivas'ta Cinlerin Musallat Olduğu Söylentisiyle Boşaltılan Köyde Tek Bir Aile Kaldı
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Kışla Köyü ülkemizdeki terk edilmiş köylerden sadece bir tanesi. Ancak bu köyün boşalmasının sebebi ne ekonomik ne de güvenlik... 20 yıl önce kulaktan kulağa yayılan köyü cinler bastı söylentisinin ardından 20 haneli yerleşim yerinde aileler köyü teker teker terk etmeye başladı.
Köyde mevcut olan tek hanede ise Gültekin ailesi yaşıyor. Aile 5 yıl önce söylentilere aldırış etmeden köye yerleşti.
Tülay Gültekin İHA muhabirine "Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim" şeklinde konuştu.
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İrfan patlamasına bir örnek daha.
Öyle gerçekten. Hemi de yanardağ gibi patlıyor peh peh peh ne böyyük ne heybetli.
Gece gece korku filmi gibi haber tobe tobe🫣
Gündüz versene şu haberi çok kötüsün Onedio 👊
müge anlı?