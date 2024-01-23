Bir Hacker Grubu KYK'larda Yaşanan Sorunlara Dikkat Çekmek İçin Balıkesir Üniversitesi'ni Hackledi

Kapalı bir sisteme, cihaza erişebilmeye hackleme diyoruz. Ancak hack eylemleri genelde veri sızıntısı, maddi çıkar sağlamak adına kullanıldığı için kötü bir üne sahip. En son hacklenen sayfalardan biri de Balıkesir Üniversitesi portalı oldu. Bu dijital eylemin yapılma sebebi ise incelenmeyen KYK yurtlarıydı.