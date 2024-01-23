Bir Hacker Grubu KYK'larda Yaşanan Sorunlara Dikkat Çekmek İçin Balıkesir Üniversitesi'ni Hackledi
Bir Hacker Grubu KYK'larda Yaşanan Sorunlara Dikkat Çekmek İçin Balıkesir Üniversitesi'ni Hackledi
Kapalı bir sisteme, cihaza erişebilmeye hackleme diyoruz. Ancak hack eylemleri genelde veri sızıntısı, maddi çıkar sağlamak adına kullanıldığı için kötü bir üne sahip. En son hacklenen sayfalardan biri de Balıkesir Üniversitesi portalı oldu. Bu dijital eylemin yapılma sebebi ise incelenmeyen KYK yurtlarıydı.
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Konut fiyatlarının artması ve alım gücünün düşmesi üniversite öğrencilerini KYK yurtlarına muhtaç bırakınca son yıllarda yurtlardan pek çok şikayet gelmeye başladı. Özellikle beslenme ve asansör gibi konularda çıkan haberler de malumunuz.
Dün Balıkesir Üniversitesi'nin resmi sitesine girmeye çalışanlar ise bir mesajla karşılaştı. Mesaj oldukça sertti.
Eylemi yapan grup ise hacklemeyi şöyle açıkladı;
Bazı tepkiler şöyle 👇
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