Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bir Hacker Grubu KYK'larda Yaşanan Sorunlara Dikkat Çekmek İçin Balıkesir Üniversitesi'ni Hackledi

Bir Hacker Grubu KYK'larda Yaşanan Sorunlara Dikkat Çekmek İçin Balıkesir Üniversitesi'ni Hackledi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.01.2024 - 16:55

Kapalı bir sisteme, cihaza erişebilmeye hackleme diyoruz. Ancak hack eylemleri genelde veri sızıntısı, maddi çıkar sağlamak adına kullanıldığı için kötü bir üne sahip. En son hacklenen sayfalardan biri de Balıkesir Üniversitesi portalı oldu. Bu dijital eylemin yapılma sebebi ise incelenmeyen KYK yurtlarıydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Konut fiyatlarının artması ve alım gücünün düşmesi üniversite öğrencilerini KYK yurtlarına muhtaç bırakınca son yıllarda yurtlardan pek çok şikayet gelmeye başladı. Özellikle beslenme ve asansör gibi konularda çıkan haberler de malumunuz.

Konut fiyatlarının artması ve alım gücünün düşmesi üniversite öğrencilerini KYK yurtlarına muhtaç bırakınca son yıllarda yurtlardan pek çok şikayet gelmeye başladı. Özellikle beslenme ve asansör gibi konularda çıkan haberler de malumunuz.

Dün Balıkesir Üniversitesi'nin resmi sitesine girmeye çalışanlar ise bir mesajla karşılaştı. Mesaj oldukça sertti.

Dün Balıkesir Üniversitesi'nin resmi sitesine girmeye çalışanlar ise bir mesajla karşılaştı. Mesaj oldukça sertti.

Eylemi yapan grup ise hacklemeyi şöyle açıkladı;

Eylemi yapan grup ise hacklemeyi şöyle açıkladı;

Bazı tepkiler şöyle 👇

Bazı tepkiler şöyle 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın