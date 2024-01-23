Harçlığı Simit Almaya Yetmediği İçin Yüreklerimizi Burkan Çocuğa Gelen Yorumlar Sinirlerinizi Zıplatacak

Ana akım medya her zaman yer vermese de halk sorunlarını sosyal medyada içerik üreten röportajcılar sayesinde bir nebze olsun duyurabiliyor. Buralardan çoğu zaman viral kesitler çıksa da ülkemizdeki yaşamın zorluklarına dair bazı sözler ciğerimize oturuyor. Bunun son örneği de kantin fiyatlarından yakınan bir öğrenciydi. Çoğumuz bu duruma üzülüp empati kursak da bazıları ukalaca yorumlar yapmayı seçti.