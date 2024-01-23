Harçlığı Simit Almaya Yetmediği İçin Yüreklerimizi Burkan Çocuğa Gelen Yorumlar Sinirlerinizi Zıplatacak
Harçlığı Simit Almaya Yetmediği İçin Yüreklerimizi Burkan Çocuğa Gelen Yorumlar Sinirlerinizi Zıplatacak
Ana akım medya her zaman yer vermese de halk sorunlarını sosyal medyada içerik üreten röportajcılar sayesinde bir nebze olsun duyurabiliyor. Buralardan çoğu zaman viral kesitler çıksa da ülkemizdeki yaşamın zorluklarına dair bazı sözler ciğerimize oturuyor. Bunun son örneği de kantin fiyatlarından yakınan bir öğrenciydi. Çoğumuz bu duruma üzülüp empati kursak da bazıları ukalaca yorumlar yapmayı seçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biliyorsunuz ülkemiz çocuk yoksulluğunun yetişkin yoksulluğu gibi yaygın olduğu birkaç ülkeden biri.
Bu gerçeklik için de sayfa sayfa makale okumaya araştırma yapmaya üşenenler için tokat gibi bir video geldi.
Bazıları hariç...
Simit için şımarık damgası yapıştıranlar...
Çok bilmişler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olayı sağlığa bağlayanlar...
Bir de çocuğu zorbalayanlar...
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda