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Harçlığı Simit Almaya Yetmediği İçin Yüreklerimizi Burkan Çocuğa Gelen Yorumlar Sinirlerinizi Zıplatacak

Harçlığı Simit Almaya Yetmediği İçin Yüreklerimizi Burkan Çocuğa Gelen Yorumlar Sinirlerinizi Zıplatacak

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.01.2024 - 14:44

Ana akım medya her zaman yer vermese de halk sorunlarını sosyal medyada içerik üreten röportajcılar sayesinde bir nebze olsun duyurabiliyor. Buralardan çoğu zaman viral kesitler çıksa da ülkemizdeki yaşamın zorluklarına dair bazı sözler ciğerimize oturuyor. Bunun son örneği de kantin fiyatlarından yakınan bir öğrenciydi. Çoğumuz bu duruma üzülüp empati kursak da bazıları ukalaca yorumlar yapmayı seçti.

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Biliyorsunuz ülkemiz çocuk yoksulluğunun yetişkin yoksulluğu gibi yaygın olduğu birkaç ülkeden biri.

Biliyorsunuz ülkemiz çocuk yoksulluğunun yetişkin yoksulluğu gibi yaygın olduğu birkaç ülkeden biri.

Bu gerçeklik için de sayfa sayfa makale okumaya araştırma yapmaya üşenenler için tokat gibi bir video geldi.

Bazıları hariç...

Bazıları hariç...

Simit için şımarık damgası yapıştıranlar...

Simit için şımarık damgası yapıştıranlar...

Çok bilmişler...

Çok bilmişler...
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Olayı sağlığa bağlayanlar...

Olayı sağlığa bağlayanlar...

Bir de çocuğu zorbalayanlar...

Bir de çocuğu zorbalayanlar...

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