İsveç'in NATO Üyeliği TBMM'den Geçti
İsveç'in NATO Üyeliği TBMM'den Geçti
İçeriğin Devamı Aşağıda
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.
İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve Demokrat Parti oylama öncesinde teklife ‘hayır’ diyeceklerini belirtmişti. AKP, CHP, MHP ve DEVA Partisi ise teklife ‘evet’ oyu vereceğini açıklamıştı.
TBMM'ye sunulan teklif, 346 milletvekilinin katıldığı oylamada kabul edildi. Oylamada vekillerin 287'si kabul, 55’i ret, 4’ü de çekimser oy kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda