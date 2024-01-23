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İsveç'in NATO Üyeliği TBMM'den Geçti

İsveç'in NATO Üyeliği TBMM'den Geçti

İsveç
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.01.2024 - 23:05

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonrası 287 kabul, 55 ret ve 4 çekimser oyla kabul edildi. 

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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve Demokrat Parti oylama öncesinde teklife ‘hayır’ diyeceklerini belirtmişti. AKP, CHP, MHP ve DEVA Partisi ise teklife ‘evet’ oyu vereceğini açıklamıştı.

İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve Demokrat Parti oylama öncesinde teklife ‘hayır’ diyeceklerini belirtmişti. AKP, CHP, MHP ve DEVA Partisi ise teklife ‘evet’ oyu vereceğini açıklamıştı.

TBMM'ye sunulan teklif, 346 milletvekilinin katıldığı oylamada kabul edildi. Oylamada vekillerin 287'si kabul, 55’i ret, 4’ü de çekimser oy kullandı.

TBMM'ye sunulan teklif, 346 milletvekilinin katıldığı oylamada kabul edildi. Oylamada vekillerin 287'si kabul, 55’i ret, 4’ü de çekimser oy kullandı.

Kararın açıklanması sonrası ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün aldığı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum.' ifadelerine yer verildi.

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