DEM Parti'den Açıklama: Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a Götürüldü
DEM Parti'den Açıklama: Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a Götürüldü
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’a götürüldü.
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu. Geçtiğimiz haftalarda babası Tahir Demirtaş’ı kaybeden Demirtaş'ın bugün annesi Sadiye Demirtaş’ın rahatsızlandığı öğrenildi.
Sadiye Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok. Anne Demirtaş'ın özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü belirtiliyor. Selahattin Demirtaş'ın da bugün annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldüğü ortaya çıktı.
Konuyla ilgili DEM Parti'nin Twitter hesabından bir de paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır” ifadelerine yer verildi.
DEM Parti'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı 👇
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