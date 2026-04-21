23 Nisan Etkinlikleri İstanbul 2026: Çocuklarla Nereye Gidilir? En Güzel Festival, Tiyatro ve Atölyeler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 10:16

23 Nisan geldiğinde İstanbul bambaşka bir havaya bürünüyor. Şehrin dört bir yanında çocuklar için tiyatrolar, renkli festivaller, ücretsiz atölyeler ve özel gösteriler başlıyor. Bir yanda sahneler minik izleyicilerle dolarken, diğer yanda meydanlar ve kültür merkezleri bayram coşkusunu yaşatıyor. Ailelerin birlikte unutulmaz anılar biriktirebileceği dopdolu bir hafta İstanbul’u bekliyor. 

İşte 23 Nisan’da çocuklarla gidilebilecek en güzel etkinlikler!

23 Nisan: İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu ve Avrupa Yakası’nda tiyatro sahneleri 23 Nisan haftasında çocuklara özel oyunlarla doluyor. Eğitici, eğlenceli ve farklı yaş gruplarına hitap eden yapımlar sayesinde aileler için oldukça zengin bir program oluşmuş durumda. Kukla gösterilerinden müzikallere, klasik masallardan interaktif sahnelere kadar birçok seçenek bulunuyor.

İşte bu hafta İstanbul Anadolu Yakası’nda sahnelenecek çocuk tiyatroları:

23 Nisan Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 23 Nisan Perşembe 11.00 & 13.00 – Paw Patrol Doğa Devriyesi (3-10 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 23 Nisan Perşembe 13.00 & 16.00 – İtfaiyecinin Sırrı (6 Yaş+) – Ümraniye Sahnesi

  • 23 Nisan Perşembe 13.00 & 16.00 – Sevdalı Bulut (5-17 Yaş) – Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • 23 Nisan Perşembe 14.00 – Önüm Arkam Duygularım Sobe (3 Yaş+) – Paribu Art Ana Sahne

  • 23 Nisan Perşembe 15.00 – Düş Gezgini (4-10 Yaş) – Altı Üstü Kabare

  • 23 Nisan Perşembe 17.00 & 19.00 – Tom ve Jerry (2-10 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Labubu Define Peşinde (2-9 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Pinokyo Tiyatro Oyunu (4-11 Yaş) – DasDas Ataşehir

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Sihirli Kütüphane (4-10 Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden

  • 25 Nisan Cumartesi 15.00 – Kuromi & Dostları (3-12 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 26 Nisan Pazar 13.00 & 15.00 – Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu (5-13 Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 26 Nisan Pazar 14.30 – Tom ve Jerry (3-12 Yaş) – Palladium AVM

  • 26 Nisan Pazar 15.00 – Şirinler Kayıp Reçete – Duru Tiyatro Watergarden

  • 26 Nisan Pazar 15.00 – Sesler Ülkesi (4-17 Yaş) – Ümraniye Sahnesi

  • 26 Nisan Pazar 18.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu (4 Yaş+) – Akla Kara Tiyatro Salonu

Anadolu Yakası Kukla Tiyatrosu

  • 26 Nisan Pazar 13.30 – Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu (3-9 Yaş) – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

  • Avrupa Yakası’ndaki eğlenceli ve öğretici çocuk oyunlarını da mutlaka takviminize ekleyin.

23 Nisan Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 23 Nisan Perşembe 13.00 & 16.00 – Merhaba Çocuk (7-17 Yaş) – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • 23 Nisan Perşembe 13.00 – Sihirli Oyuncak (5 Yaş+) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • 23 Nisan Perşembe 12.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00 – Huhu ile Bilim Şov (3 Yaş+) – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • 25 Nisan Cumartesi 12.00 – Oz Ülkesi (3 Yaş+) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında (2 Yaş+) – Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 & 15.00 – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru (3-12 Yaş) – Trump Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu (4 Yaş+) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (3-6 Yaş) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 25 Nisan Cumartesi 15.00 – O’ra Bu’ra Çocuk Oyunu (3-12 Yaş) – Şişli Tiyatrosu

  • 26 Nisan Pazar 13.00 – Kırmızı Küre (7 Yaş+) – AKM Tiyatro Salonu

  • 26 Nisan Pazar 15.00 – Fındıkkıran (6-9 Yaş) – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Festivallerine Gidilir? 23 Nisan Çocuk Etkinlikleri

Açık hava etkinlikleri, karakter buluşmaları, konserler ve atölyelerle dolu büyük organizasyonlar 23 Nisan haftasının yıldızları arasında yer alıyor. Özellikle tam gün süren programlar ailelerin ilk tercihi oluyor.

Tersane Istanbul Bahar Edition 23 Nisan Programı

  • 11.00 – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Geçidi

  • 12.00 - 13.00 – Tornada Çömlek Deneyimi (The Lab)

  • 12.00 – Çocuk Yogası + Tuval Deneyimi

  • 12.00 - 18.00 – Sokak Sanatçıları Performansları

  • 13.00 – Jumping

  • 13.30 - 14.30 – Rüzgar Gülü Tasarımı Atölyesi

  • 14.00 – Nickelodeon Play Character Surprise

  • 14.00 – Reformer Pilates

  • 15.00 - 16.00 – Bahar Tacımı Tasarlıyorum Atölyesi

  • 15.00 – Padel Eğitimi + Basketbol Akademisi

  • 16.00 – Nickelodeon Play Character Surprise

  • 16.30 - 17.30 – Jumping Clay Hayalimdeki Oyuncak Atölyesi

  • 18.00 – Nickelodeon Play Character Surprise

  • 18.00 – Altın Balon Yağmuru ve sürpriz hediyeler

  • 18.00 - 20.00 – Candle Experience Genç Yetenekler Sahnesi

  • 20.30 - 21.30 – Candle Experience

  • Gün boyu – Balloon Twister Artists

GapKids 23 Nisan Çocuk Festivali Kidchella Programı

Sahne Alanı

  • 13.00 - 13.15 – Dans Gösterisi

  • 13.15 - 14.00 – Atölye Çalışması

  • 14.30 - 15.00 – Dünya Çocuk Şarkıları ile Melodik Beden Gösterisi

  • 15.30 - 16.00 – Sihirbaz Gösterisi

  • 16.00 - 16.40 – Gönül Yeprem ile Ritmik Masallar

  • 16.45 - 17.15 – GapKids 23 Nisan Korosu

  • 17.15 - 18.00 – Atölye Çalışması

Atölye Alanı

  • 12.00 - 13.00 – AÇEV ile Oyun Atölyesi

  • 13.30 - 14.30 – Mini Ritim Davulları Yapım Atölyesi

  • 15.00 - 16.00 – Boyama Atölyesi

  • 16.00 - 17.00 – Mini Ritim Davulları Yapım Atölyesi

  • 17.00 - 18.00 – Boyama Atölyesi

Gün Boyu Süren Etkinlikler

  • 12.00 - 18.00 – Kidchella Mini Disko

  • 12.00 - 18.00 – Çarkıfelek Oyunu

  • 12.00 - 18.00 – Oyuncak Balonlar ve Oyunlar

  • 12.00 - 18.00 – Kidchella Ritim Duvarı

  • 12.00 - 18.00 – Yüz Boyama

  • 12.00 - 18.00 – Ritim ve Hareket Parkuru

  • 13.15 - 13.40 – Festival Bandosu

  • 13.55 - 14.20 – Festival Bandosu

  • 14.40 - 15.05 – Festival Bandosu

Candy Candy 23 Nisan Programı

  • 10.00 - 22.00 – Gün Boyu Boyama Köşesi

  • 12.00 - 22.00 – Çocuklara Özel Ücretsiz Yüz Boyama

  • 10.00 – Choco Choco Dans Gösterisi

  • 11.00 – Flash Mob Performansı

  • 11.30 – Pamuk Şeker Atölyesi

  • 12.00 – 23 Nisan Parade

  • 12.30 – Candy Lab Atölyesi

  • 13.00 – PlayStation Turnuvası

  • 14.00 – 23 Nisan Parade

  • 14.30 – Pamuk Şeker Atölyesi

  • 14.45 – Flash Mob Performansı

  • 15.00 – Donut Süsleme Atölyesi

  • 15.30 – 23 Nisan Parade

  • 16.00 – Balon Gösterisi

  • 16.45 – Choco Choco Dans Gösterisi

  • 17.00 – Çikolata Atölyesi

  • 17.45 – 23 Nisan Parade

  • 18.00 – Balon Gösterisi

  • 19.00 – Candy Lab Atölyesi

  • 19.30 – 23 Nisan Parade

  • 20.00 – Balon Gösterisi

  • 20.30 – PlayStation Turnuvası

  • 20.45 – Pamuk Şeker Atölyesi

  • 21.00 – Flash Mob Performansı

Müzede Oyun Şenliği – İstanbul Modern Programı

  • 10.00 - 16.00 – Hayal Müzesi (Tüm yaş grupları)

  • 10.30 – Müzede Oyun Sergi Turu (2-3 yaş)

  • 11.00 – Renk Atölyesi (2-3 yaş)

  • 13.00 – Müzede Oyun Sergi Turu (4-6 yaş)

  • 13.30 – Çizgiyle Başlayan Masal / Mavisu Demirağ ile (4-6 yaş aileler)

  • 14.30 – Müzede Oyun Sergi Turu (7-10 yaş)

  • 15.00 – Çizgiyle Başlayan Masal / Mavisu Demirağ ile (7-10 yaş)

23 Nisan İstanbul Atölyeleri

Çocukların hem eğlenmesini hem de yeni beceriler kazanmasını isteyen aileler için atölye programları da oldukça güçlü. Sanat, mutfak, tasarım ve doğa temalı etkinlikler öne çıkıyor.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

  • 23 Nisan – Bitki dikim atölyeleri

  • 23 Nisan – Ekolojik keşif turları

Mekan: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Pera Müzesi Ücretsiz Müze Günü

  • 23 Nisan – Çocuklara ve refakat eden ailelere ücretsiz giriş

  • Gün boyu – Sergi gezileri ve sanat deneyimi

Mekan: Pera Müzesi

İş Sanat Ücretsiz Atölyeler

  • 23 - 26 Nisan haftası – Çocuklara özel sanat atölyeleri

  • Farklı günlerde – Resim, tasarım ve yaratıcı üretim etkinlikleri

Mekanlar: Beyoğlu, Eminönü, Levent

Kalyon Kültür Sanat Atölyeleri

  • 23 Nisan haftası – Ücretsiz sanat atölyeleri

  • 23 Nisan haftası – Tasarım ve yaratıcı üretim çalışmaları

Mekan: Nişantaşı Taş Konak

Sheraton Istanbul Ataköy Minik Şefler Workshop

  • 23 Nisan – Pasta yapım atölyesi, Süsleme etkinliği, Minik şefler mutfak deneyimi

  • Mekan: Sheraton Istanbul Ataköy

İstanbul Cevahir Yaratıcılık Kulübü

  • - 23 Nisan – Atamızın İzinde Heykel Boyama Etkinliği

  • Mekan: İstanbul Cevahir AVM

Hilltown Küçükyalı Dev LEGO Etkinliği

  • 23 Nisan – Dev LEGO oyun alanı

  • 24 Nisan – Dev LEGO oyun alanı

  • 25 Nisan – Dev LEGO oyun alanı

Flyinn AVM

  • 23 Nisan haftası – Kukla gösterileri

  • 23 Nisan haftası – Çocuk atölyeleri

  • Mekan: Flyinn AVM

Eyüp Park AVM

  • 23 Nisan haftası – Balon Show

  • 23 Nisan haftası – Vantrolog gösterisi

Mekan: Eyüp Park AVM

Metroport AVM

  • 23 Nisan haftası – İnteraktif vantrolog şovları

Mekan: Metroport AVM

23 Nisan'da Gezilebilecek Müzeler

23 Nisan haftasında İstanbul’daki birçok müze çocuklara özel programlar, ücretsiz girişler ve eğitici etkinliklerle kapılarını açıyor. Tarih, sanat, bilim ve eğlenceyi bir araya getiren bu rotalar aileler için keyifli seçenekler sunuyor. İşte 23 Nisan’da gezilebilecek öne çıkan müzeler.

23 Nisan'da Ücretsiz Giriş Sunan Müzeler

  • 23 Nisan – Deniz Müzesi çocuklara ücretsiz giriş ve özel bayram etkinlikleri

  • 23 Nisan – Hava Kuvvetleri Müzesi çocuklara ücretsiz giriş ve özel sunumlar

  • 23 Nisan – Miniatürk çocuklara ücretsiz giriş ve bayram programı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi – Beyoğlu

  • 23 Nisan Perşembe 12.00 – Şehirde Kutlama Var! (6-9 yaş)

  • 23 Nisan Perşembe 13.00 – Renkli Bayramımız (3-5 yaş)

  • 23 Nisan Perşembe 15.00 – Benim Fırçamdan 23 Nisan (7-10 yaş)

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Yan Yana Portreler (6-9 yaş, ebeveyn katılımlı)

  • 25 Nisan Cumartesi 15.00 – Kayıp Rengin Peşinde: Restorasyon Atölyesi (7-11 yaş)

  • 26 Nisan Pazar 13.00 – Benim Kumbaram (6-9 yaş)

  • 26 Nisan Pazar 15.00 – Köklerden Gökyüzüne (8-12 yaş)

Türkiye İş Bankası Müzesi – Eminönü

  • 23 Nisan Perşembe 14.30 – El Ele Gelecek (5-7 yaş)

  • 23 Nisan Perşembe 16.00 – Geleceğe Mektup (8-12 yaş)

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Dünyaya Sarılan Eller (5-7 yaş)

  • 25 Nisan Cumartesi 14.30 – Dünyaya Sözüm Var (8-12 yaş)

  • 25 Nisan Cumartesi 16.00 – Denizin Koruyucuları (5-7 yaş)

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi – Levent

  • 25 Nisan Cumartesi 15.30 – Atlı Karınca Dönsün, Oyun Başlasın (6-9 yaş)

İBB Tarih Müzeleri Ücretsiz Geçiş

  • 23 Nisan – Yerebatan Sarnıcı 18 yaş ve altına ücretsiz

  • 23 Nisan – Şerefiye Sarnıcı 18 yaş ve altına ücretsiz

  • 23 Nisan – Panorama 1453 Tarih Müzesi 18 yaş ve altına ücretsiz

Müze Gazhane ve Dijital Deneyim Müzesi

  • 23 Nisan – Çocuk şenlikleri

  • 23 Nisan – Dijital oyun alanları

  • 23 Nisan – Bilim ve teknoloji deneyimleri

Mekan: Kadıköy

MSGSÜ Resim ve Heykel Müzesi

  • Gün boyu – Sanat eserleri keşif alanları

  • Gün boyu – Çocuklara yönelik sanat tarihi deneyimi

Mekan: Tophane

İstanbul Modern

  • Gün boyu – Kendi Şehrini Tasarla deneyim alanı

  • Gün boyu – Çocuklara özel yaratıcı etkinlikler

Mekan: Karaköy

AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • 23 Nisan haftası – Çocuk atölyeleri

  • 23 Nisan haftası – Sanat eğitmenleri ile yaratıcı çalışmalar

Mekan: Taksim

Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi

  • Gün boyu – Dünyanın farklı bölgelerinden uçurtma koleksiyonu

  • 23 Nisan haftası – Çocuk atölyeleri

Mekan: Üsküdar

Pelit Çikolata Müzesi

  • Gün boyu – Çikolatadan heykeller ve tematik alanlar

  • Gün boyu – Çocuklara özel tatlı keşif rotası

Mekan: Esenyurt

İstanbul Belediyelerinin 23 Nisan Etkinlikleri

İstanbul’un dört bir yanında belediyeler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel programlar hazırlıyor. Konserlerden çocuk şenliklerine, doğa atölyelerinden tiyatrolara kadar birçok ücretsiz etkinlik aileleri bekliyor.

Beykoz Belediyesi

  • 23 Nisan Perşembe | Akşam saatleri – Emre Fel Konseri

  • Bayram kutlamaları ve sahne etkinlikleri

Mekan: Beykoz Sahil Etkinlik Alanı

Sarıyer Belediyesi

  • 23 Nisan haftası – Satranç Turnuvası

  • Çocuklara özel yarışmalar ve ödüllü karşılaşmalar

Mekan: Sarıyer Belediyesi etkinlik alanları

Üsküdar Belediyesi

  • 23 Nisan – Çocuk Köyü Doğa Etkinlikleri

  • Doğa atölyeleri

  • Köy yaşamı deneyim alanları

Mekan: Üsküdar Çocuk Köyü

Beylikdüzü Belediyesi

  • 23 Nisan haftası – Çocuk Şenliği

  • Tiyatro gösterileri

  • Yüz boyama etkinlikleri

  • Yaratıcı drama programları

Mekan: Beylikdüzü Çocuk Gelişim Merkezleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

  • 23 Nisan haftası – Şehir Tiyatroları Çocuk Oyunları

  • Minik izleyicilere özel sahne programları

Mekan: İBB Şehir Tiyatroları sahneleri

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
