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23 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

23 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2025 - 19:40

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Hava sıcaklıkları artık hissedilir derecede artıyor.

Hava sıcaklıkları artık hissedilir derecede artıyor.

Meteoroloji’nin yeni hafta hava durumu tahminlerine göre; Salı gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 9 derece artacak, Ankara 34, İstanbul 35, İzmir 39 dereceyi görecek.

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, bir süredir anoreksiya hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, bir süredir anoreksiya hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir yaşadığı anoreksiya hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenazesinden sadece 1 gün sonra Bahar Candan’ın, Dilan Polat’ın evine misafirliğe gitmesi ve sosyal medyadan birlikte paylaştıkları videolar büyük tepki çekti.

Survivor 2025'in final yapmasından hemen sonra MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara döndü.

Survivor 2025'in final yapmasından hemen sonra MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara döndü.

Şimdilerde ön eleme turunun yapıldığı programın son bölümüne geçen sene katılıp elenen isimlerden biri katıldı. Şatafatlı yöresel kıyafetiyle Mehmet Şef'in sabrını sınayan Serap, önceki sezon ön elemede kendisini eleyen Ayşe'ye ağır sözler de söyledi!

Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) ikinci hafta heyecanı sona erdi.

Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) ikinci hafta heyecanı sona erdi.

Hem sürpriz sonuçlar hem de kıyasıya geçen mücadeleler dikkat çekti. Turnuvanın favori ekiplerinden bazıları beklenmedik puan kayıpları yaşarken, form grafiğini yükselten takımlar da öne çıktı. Haftanın tamamlanmasıyla birlikte puan durumu güncellendi ve ilk 8 sıradaki takımların performansı netleşti. Gözler şimdi üçüncü hafta karşılaşmalarına çevrildi.

Anoreksiya ile yaşam mücadelesi veren ve geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Nihal Candan, 23 kiloya kadar düşmesi sonrası hayatını kaybetmişti.

Anoreksiya ile yaşam mücadelesi veren ve geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Nihal Candan, 23 kiloya kadar düşmesi sonrası hayatını kaybetmişti.

Kız kardeşi Bahar Candan’ın, cenazeden hemen sonra Dilan Polat’ın evine giderek helva kavurduğu anları paylaşması büyük tepki çekmişti. Şimdi ise gözler, bu kez küçük kardeş Su Candan’ın yaptığı paylaşımlara çevrildi. Ablası Nihal’le olan fotoğraflarını ve son mesajlaşmalarını paylaşan Su, “Artık doğum günüm yok, Nihal’imle öldüm” sözleriyle yürek burktu.

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Dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan MIT'de doçentlik yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan MIT'de doçentlik yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beyin kanaması sonrası 12 gün yoğun bakımda kaldığını, 964 adet ilaç kullandığını belirten Canan Dağdeviren, “Hala hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara” ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlarına yönelik artan Schengen vize krizine bir de randevu bulunamaması eklendi.

Türk vatandaşlarına yönelik artan Schengen vize krizine bir de randevu bulunamaması eklendi.

Vize randevularının karaborsaya düştüğü de iddia edilirken durum iyice kördüğüm oldu. Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, Türk vatandaşlarına uygulanan Schengen vize reddine dair konuştu. Dünya gazetesinden İpek Yezdani'nin haberine göre Ossowski, bunun utanç verici olduğunu söyledi.

Üniversitelere giriş sınavı farklı baş harf kombinasyonlarıyla her yıl yapılıyor ve her yıl medyaya bilindik görüntüler servis ediliyor.

Üniversitelere giriş sınavı farklı baş harf kombinasyonlarıyla her yıl yapılıyor ve her yıl medyaya bilindik görüntüler servis ediliyor.

Sınava yetişemeyenler, sınava büyük bir gayretle son anda yetişenler, kıyafeti veya aksesuarları nedeniyle sınava alınmayanlar gibi belli başlı konular var. Ancak bir vatandaş verdiği röportajla gerçekleri yüzümüze tokat gibi vurdu. Çocuğu sınava giren babanın sözleri gündem oldu.

13 Haziran Cuma günü Sözcü TV’deki son yayınına çıkarak izleyicilerine veda eden haber spikeri Fatih Portakal’ın emekli olmadığı gelecek sezon da haber sunmaya devam edeceği iddia edildi.

13 Haziran Cuma günü Sözcü TV’deki son yayınına çıkarak izleyicilerine veda eden haber spikeri Fatih Portakal’ın emekli olmadığı gelecek sezon da haber sunmaya devam edeceği iddia edildi.

Medyaradar’dan ‘Ekran Kedisi’nin iddiasına göre; Fatih Portakal gelecek sezonda eski kanalı NOW TV ile yeniden anlaşabilir.

Geçtiğimiz günlerde de NOW TV yönetiminin haber spikeri Selçuk Tepeli ile sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

Aşkı Hatırla’daki sevişme sahneleri Hande Erçel’in başını yaktı mı?

Aşkı Hatırla’daki sevişme sahneleri Hande Erçel’in başını yaktı mı?

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı’nın evi terk ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Snob Magazin'in haberine göre bu kez Sabancı Ailesi’nin müstakbel gelinleri Hande Erçel’in sahneleri yüzünden rahatsız olduğu ve Hakan Sabancı’yı uyardığı öne sürüldü. Hande Erçel’in, dizideki cesur sahneleri nedeniyle ailede huzursuzluk yarattığı konuşuluyor.

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İsrail-İran çatışması devam ediyor.

İsrail-İran çatışması devam ediyor.

Ortadoğuda başlayan gerginliği dünya diken üstünde izliyor. Piyasalar, savaş gerilimi nedeniyle karışık seyir izlerken son olarak İran’dan kritik bir adım geldi. İran, güvenlik amacıyla Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına onay verdi; ancak, nihai kararı henüz verilmedi.

Peki, Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli, kapanırsa ne olur, hangi ülkeler etkilenir?

Filenin Sultanları, dün oynanan maçta Brezilya'ya 4 set sonunda 3-1 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, dün oynanan maçta Brezilya'ya 4 set sonunda 3-1 mağlup oldu.

Brezilya adına sahanın yıldızı ise Ana Cristina'ydı. Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı sporcunun maçta attığı 27 sayı adeta kazananı belirlemişti. Fenerbahçe Voleybol hesabının maç sonu yaptığı Ana Cristina paylaşımı ise mağlubiyetle tadı kaçan voleybol severleri biraz kızdırdı.

Bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Athena Gökhan’ın son konserinde sürpriz bir konuğu vardı

Bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Athena Gökhan’ın son konserinde sürpriz bir konuğu vardı

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre; Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Athena Gökhan’ın Vadistanbul’daki konserini locada izledi, konser sonrası da kuliste 3 saat zaman geçirdi.

'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili bir açıklama da RTÜK'ten geldi. RTÜK, Altaylı'nın YouTube kanalı için ihtarda bulundu.

'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili bir açıklama da RTÜK'ten geldi. RTÜK, Altaylı'nın YouTube kanalı için ihtarda bulundu.

YouTube kanalında gündemi değerlendirdiği bir videoda sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında bu kez RTÜK bir açıklama yaptı. RTÜK, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının lisansı için uyarıda bulundu.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ilginç bir kaza yaşandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ilginç bir kaza yaşandı

YKS için İstanbul’dan gelen bir öğretmen aracını koyduğu yerden çıkarmak isterken zorlandı. Yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Otomatik araç sürmeyi bildiğini söyleyen kişi araca bindi ancak saniyeler içerisinde kazaya sebep oldu. Geri manevra yaparken hızını ayarlayamayan vatandaş duvara çarptı.

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Eski AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in ailesinin yurt dışında tatilde olması sebebiyle yalnız yaşadığı Ankara’daki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eski AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in ailesinin yurt dışında tatilde olması sebebiyle yalnız yaşadığı Ankara’daki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bilen'in kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor. 64 yaşındaki İsmail Bilen daha önce 4 dönem AKP milletvekili olarak görev almıştı.

Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve bilirkişi heyeti, Mereto Dağı’nda bulunan bir kiliseye keşif amaçlı gittiği sırada trafik kazası geçirdi.

Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve bilirkişi heyeti, Mereto Dağı’nda bulunan bir kiliseye keşif amaçlı gittiği sırada trafik kazası geçirdi.

Olayda ilk belirlemelere göre Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper dahil 5 kişi hayatını kaybetti.

Ekonomik kriz, yaşanan darboğaz nedeniyle esnaf teker teker kepenk indiriyor.

Ekonomik kriz, yaşanan darboğaz nedeniyle esnaf teker teker kepenk indiriyor.

Kriz sadece küçük esnafı değil ülkenin köklü ve büyük firmalarını da etkiliyor. Son olarak İstanbul'da iflas eden eden bir işletmenin sahibi camına 'Namusumuzla battık, sebep olanların Allah belasını versin' yazısı astı. O yazı sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Çorum’da bulunan Ahlatcı Metal Rafineri fabrikasının bahçesinde yapılan görkemli düğünle evlendi.

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Çorum’da bulunan Ahlatcı Metal Rafineri fabrikasının bahçesinde yapılan görkemli düğünle evlendi.

HavaSosyalMedya’da yer alan bilgiye göre, düğün için Amasya’da bulunan Merzifon Havaalanı’na 23 özel jet ve 2 charter uçak geldi.

Fransa’da her yıl düzenlenen "Fête de la Musique" (Müzik Bayramı) kapsamında yapılan etkinliklerde olay çıkt

Fransa’da her yıl düzenlenen "Fête de la Musique" (Müzik Bayramı) kapsamında yapılan etkinliklerde olay çıkt

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, festival için sokaklara çıkan toplam 131 kadın şırıngalı saldırganların hedefi olduğu duyuruldu. Polis ekipleri olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. 

Ayrıca festival boyunca çeşitli suçlardan toplam 370 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda sarf ettiği sözler sebebiyle tutuklanmıştı

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda sarf ettiği sözler sebebiyle tutuklanmıştı

RTÜK yaptığı açıklamada Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının lisansı için uyarıda bulunmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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