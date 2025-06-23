23 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Hava sıcaklıkları artık hissedilir derecede artıyor.
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23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, bir süredir anoreksiya hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Survivor 2025'in final yapmasından hemen sonra MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara döndü.
Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) ikinci hafta heyecanı sona erdi.
Anoreksiya ile yaşam mücadelesi veren ve geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Nihal Candan, 23 kiloya kadar düşmesi sonrası hayatını kaybetmişti.
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Dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan MIT'de doçentlik yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.
Türk vatandaşlarına yönelik artan Schengen vize krizine bir de randevu bulunamaması eklendi.
Üniversitelere giriş sınavı farklı baş harf kombinasyonlarıyla her yıl yapılıyor ve her yıl medyaya bilindik görüntüler servis ediliyor.
13 Haziran Cuma günü Sözcü TV’deki son yayınına çıkarak izleyicilerine veda eden haber spikeri Fatih Portakal’ın emekli olmadığı gelecek sezon da haber sunmaya devam edeceği iddia edildi.
Aşkı Hatırla’daki sevişme sahneleri Hande Erçel’in başını yaktı mı?
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İsrail-İran çatışması devam ediyor.
Filenin Sultanları, dün oynanan maçta Brezilya'ya 4 set sonunda 3-1 mağlup oldu.
Bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Athena Gökhan’ın son konserinde sürpriz bir konuğu vardı
'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili bir açıklama da RTÜK'ten geldi. RTÜK, Altaylı'nın YouTube kanalı için ihtarda bulundu.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ilginç bir kaza yaşandı
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Eski AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in ailesinin yurt dışında tatilde olması sebebiyle yalnız yaşadığı Ankara’daki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve bilirkişi heyeti, Mereto Dağı’nda bulunan bir kiliseye keşif amaçlı gittiği sırada trafik kazası geçirdi.
Ekonomik kriz, yaşanan darboğaz nedeniyle esnaf teker teker kepenk indiriyor.
Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Çorum’da bulunan Ahlatcı Metal Rafineri fabrikasının bahçesinde yapılan görkemli düğünle evlendi.
Fransa’da her yıl düzenlenen "Fête de la Musique" (Müzik Bayramı) kapsamında yapılan etkinliklerde olay çıkt
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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda sarf ettiği sözler sebebiyle tutuklanmıştı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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