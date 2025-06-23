Farah Zeynep Abdullah ile Aşk İddialarını Yalanlayan Athena Gökhan Kuliste 3 Saat Geçirip Soruları Cevaplamadı
Bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Athena Gökhan’ın son konserinde sürpriz bir konuğu vardı. Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre; Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Athena Gökhan’ın Vadistanbul’daki konserini locada izledi, konser sonrası da kuliste 3 saat zaman geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan çifti bu kez de konserde bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Athena Gökhan sorulara yanıt vermedi, Farah Zeynep de mal kabul kapısından gitti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın