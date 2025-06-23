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Farah Zeynep Abdullah ile Aşk İddialarını Yalanlayan Athena Gökhan Kuliste 3 Saat Geçirip Soruları Cevaplamadı

Farah Zeynep Abdullah ile Aşk İddialarını Yalanlayan Athena Gökhan Kuliste 3 Saat Geçirip Soruları Cevaplamadı

farah zeynep abdullah
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2025 - 13:41 Son Güncelleme: 23.06.2025 - 14:48

Bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Athena Gökhan’ın son konserinde sürpriz bir konuğu vardı. Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre; Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Athena Gökhan’ın Vadistanbul’daki konserini locada izledi, konser sonrası da kuliste 3 saat zaman geçirdi.

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Daha önce aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan çifti bu kez de konserde bir araya geldi.

Daha önce aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan çifti bu kez de konserde bir araya geldi.

Athena grubu önceki akşam Vadistanbul’da sahneye çıktı. Konseri izlemeye gelenler arasında sürpriz bir isim de vardı: Oyuncu Farah Zeynep Abdullah

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre; Gökhan Özoğuz’la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, Konser başlayana kadar kuliste Gökhan Özoğuz’la zaman geçirdi ardından da konseri takip etmek üzere locaya geçti. 

Farah Zeynep Abdullah konserden sonra da mekândan hemen ayrılmadı, kuliste yaklaşık 3 saat kadar kaldı.

Athena Gökhan sorulara yanıt vermedi, Farah Zeynep de mal kabul kapısından gitti!

Athena Gökhan sorulara yanıt vermedi, Farah Zeynep de mal kabul kapısından gitti!

Konser sonrası kuliste geçirilen 3 saatin ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah gazetecilere yakalanmamak için AVM’nin mal kabul kapısından çıkarak gitti. Şarkıcı Athena Gökhan da gecenin finalinde kulis kapısına kadar yanaştırılan aracına binerek uzaklaştı, aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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