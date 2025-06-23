Fenerbahçe, Milli Takımımıza Karşı Oynayan Ana Cristina Paylaşımı ile Tepki Çekti

Fİlenin Sultanları, dün oynanan maçta Brezilya'ya 4 set sonunda 3-1 mağlup oldu. Brezilya adına sahanın yıldızı ise Ana Cristina'ydı. Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı sporcunun maçta attığı 27 sayı adeta kazananı belirlemişti. Fenerbahçe Voleybol hesabının maç sonu yaptığı Ana Cristina paylaşımı ise mağlubiyetle tadı kaçan voleybol severleri biraz kızdırdı.