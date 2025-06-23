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Fenerbahçe, Milli Takımımıza Karşı Oynayan Ana Cristina Paylaşımı ile Tepki Çekti

Fenerbahçe, Milli Takımımıza Karşı Oynayan Ana Cristina Paylaşımı ile Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2025 - 12:47

Fİlenin Sultanları, dün oynanan maçta Brezilya'ya 4 set sonunda 3-1 mağlup oldu. Brezilya adına sahanın yıldızı ise Ana Cristina'ydı. Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı sporcunun maçta attığı 27 sayı adeta kazananı belirlemişti. Fenerbahçe Voleybol hesabının maç sonu yaptığı Ana Cristina paylaşımı ise mağlubiyetle tadı kaçan voleybol severleri biraz kızdırdı.

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Fenerbahçe Voleybol, resmi hesaptan Ana Cristina'nın istatistiklerini paylaştı.

Fenerbahçe Voleybol, resmi hesaptan Ana Cristina'nın istatistiklerini paylaştı.
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27 sayılık skor katkısına dikkat çeken hesap, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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