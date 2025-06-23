NBA'de Tarihi Bir Geceye Şahitlik Ettik: Oklahoma İlk Şampiyonluğunu Kazandı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2024-2025 sezonunun şampiyonu Oklahoma City Thunder oldu. Final serisinde 3-3’lük eşitliğin ardından oynanan yedinci ve son maçta Thunder, Indiana Pacers’ı sahasında 103-91 mağlup ederek zafere ulaştı. Paycom Center'da oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi kazanan Oklahoma ekibi, şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Bu galibiyetle Thunder, sezonu zirvede tamamladı.
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Oklahoma Thunders - Indiana Pacers finali büyük bir heyecan yaşattı.
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MVP, yine şampiyondan seçildi.
Tarihteki ilk şampiyonlukları...
Indiana'nın ikinci mutsuz finali...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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