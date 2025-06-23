NBA'de Tarihi Bir Geceye Şahitlik Ettik: Oklahoma İlk Şampiyonluğunu Kazandı

Oklahoma City Thunder’da final serisinin MVP’si seçilen Shai Gilgeous-Alexander, 29 sayı ve 12 asistle double-double yaparak zaferin baş mimarı oldu. Jalen Williams 20 sayı üretirken, Chet Holmgren de 18 sayıyla katkı sağladı. Indiana Pacers cephesinde ise Bennedict Mathurin’in 24 sayı ve 13 ribauntluk etkileyici performansı yeterli olmadı. Pascal Siakam ve T.J. McConnell ise mücadeleyi 16’şar sayıyla tamamladı.