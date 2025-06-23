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NBA'de Tarihi Bir Geceye Şahitlik Ettik: Oklahoma İlk Şampiyonluğunu Kazandı

NBA'de Tarihi Bir Geceye Şahitlik Ettik: Oklahoma İlk Şampiyonluğunu Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2025 - 11:48

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2024-2025 sezonunun şampiyonu Oklahoma City Thunder oldu. Final serisinde 3-3’lük eşitliğin ardından oynanan yedinci ve son maçta Thunder, Indiana Pacers’ı sahasında 103-91 mağlup ederek zafere ulaştı. Paycom Center'da oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi kazanan Oklahoma ekibi, şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Bu galibiyetle Thunder, sezonu zirvede tamamladı.

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Oklahoma Thunders - Indiana Pacers finali büyük bir heyecan yaşattı.

Oklahoma Thunders - Indiana Pacers finali büyük bir heyecan yaşattı.

7.maça giden seride 3-3'lük eşitliğin bozulacağı gece harika bir salon atmosferine şahitlik etti. Thunder'ın salonunda oynanan 7.maçta kazanan ev sahibi oldu.

MVP, yine şampiyondan seçildi.

MVP, yine şampiyondan seçildi.

Oklahoma City Thunder’da final serisinin MVP’si seçilen Shai Gilgeous-Alexander, 29 sayı ve 12 asistle double-double yaparak zaferin baş mimarı oldu. Jalen Williams 20 sayı üretirken, Chet Holmgren de 18 sayıyla katkı sağladı. Indiana Pacers cephesinde ise Bennedict Mathurin’in 24 sayı ve 13 ribauntluk etkileyici performansı yeterli olmadı. Pascal Siakam ve T.J. McConnell ise mücadeleyi 16’şar sayıyla tamamladı.

Tarihteki ilk şampiyonlukları...

Tarihteki ilk şampiyonlukları...

Seattle SuperSonics adıyla 1979 yılında şampiyonluk yaşayan kulüp, Oklahoma’ya taşındıktan sonra uzun yıllar beklenen başarıyı elde edememişti. Thunder, son olarak 2012’de finale yükselmiş ancak LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh’lı Miami Heat’e 4-1’lik seriyle boyun eğmişti. Bu sezon elde edilen zaferle birlikte Oklahoma City Thunder, yeni kimliğiyle tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Indiana'nın ikinci mutsuz finali...

Indiana'nın ikinci mutsuz finali...

NBA'de daha önce sadece 2000 yılında finale çıkan Indiana Pacers ise Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant'lı Los Angeles Lakers'a yenilerek kupayı kaptırmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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