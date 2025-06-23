Arda Golünü Attı, İspanyol Basını Onu Överken Eski Hocası Ancelotti'ye Kızdı

'Türk oyuncu, iki yıl önce Real Madrid'e geldiğinden beri dünyayı fethetmek istiyordu, ancak Ancelotti ona izin vermedi. Xabi ile işler farklı görünüyor ve o, Arda'nın Real Madrid için değer olup olmadığını göstermesine izin vermeye hazır. Ve öyle görünüyor ki, değer. İlk maçta Madrid'i alt üst ettikten sonra, ikinci maçta takımın hücum oyununu yönetti ve performansını harika bir golle taçlandırdı.'