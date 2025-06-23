Arda Golünü Attı, İspanyol Basını Onu Överken Eski Hocası Ancelotti'ye Kızdı
Arda Güler, Pachuca karşısında attığı golle bir kez daha İspanyol futbolseverleri mest etti. Genç yıldızın etkileyici performansı, İspanyol basınında geniş yankı uyandırırken övgü dolu manşetlerle karşılandı. Taraftarlar sosyal medyada Arda’nın yeteneğini konuşurken, eski teknik direktör Ancelotti’nin onu yeterince oynatmamasına yönelik eleştiriler de yeniden yükseldi.
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Arda dün geceye damga vurdu.
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"Temel oyuncu"
"Dünyayı fethetmesine Ancelotti izin vermedi"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ancelotti, kendi kariyerini gençlerden önce tuttu. Risk alıp şans vermeye yanaşmadı. Real Madrid gibi parayı basıp istediği topçuyu alan bir kulübün gençleri... Devamını Gör