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Arda Golünü Attı, İspanyol Basını Onu Överken Eski Hocası Ancelotti'ye Kızdı

Arda Golünü Attı, İspanyol Basını Onu Överken Eski Hocası Ancelotti'ye Kızdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2025 - 10:11

Arda Güler, Pachuca karşısında attığı golle bir kez daha İspanyol futbolseverleri mest etti. Genç yıldızın etkileyici performansı, İspanyol basınında geniş yankı uyandırırken övgü dolu manşetlerle karşılandı. Taraftarlar sosyal medyada Arda’nın yeteneğini konuşurken, eski teknik direktör Ancelotti’nin onu yeterince oynatmamasına yönelik eleştiriler de yeniden yükseldi. 

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Arda dün geceye damga vurdu.

Arda dün geceye damga vurdu.

Real Madrid'in Pachuca'yı 3-1 yendiği maçta skoru 2-0'a getiren gol Arda Güler'den geldi. Sosyal medyayı yıkan gole İspanyol basını da sayfalarında methiyeler düzdü.

"Temel oyuncu"

"Temel oyuncu"

Mundo Deportivo, karşılaşmanın ardından Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı. Genç yıldızı “Temel oyuncu” olarak nitelendiren gazete, “Xabi Alonso, Al-Hilal maçındaki performansını ödüllendirerek Arda Güler'i ilk on birde oynattı ve Türk oyuncu onu hayal kırıklığına uğratmadı. Attığı golle skoru 2-0 yaptı.” yorumunu paylaştı.

"Dünyayı fethetmesine Ancelotti izin vermedi"

"Dünyayı fethetmesine Ancelotti izin vermedi"

'Türk oyuncu, iki yıl önce Real Madrid'e geldiğinden beri dünyayı fethetmek istiyordu, ancak Ancelotti ona izin vermedi. Xabi ile işler farklı görünüyor ve o, Arda'nın Real Madrid için değer olup olmadığını göstermesine izin vermeye hazır. Ve öyle görünüyor ki, değer. İlk maçta Madrid'i alt üst ettikten sonra, ikinci maçta takımın hücum oyununu yönetti ve performansını harika bir golle taçlandırdı.'

"Alonso onu lider yaptı"

"Alonso onu lider yaptı"

Marca, Xabi Alonso’nun Arda Güler’e liderlik görevi vermesine değinirken şu ifadeleri kullandı: 

Real Madrid, Pachuca karşısında 10 kişiyle oynarken Al Hilal karşısında 11 kişiyle oynadığından daha iyi bir performans sergiledi. Genç bir takım olmasına rağmen, Real Madrid, önemli kararlar alan Xabi Alonso'nun yönetiminde istikrarlı adımlar atıyor. Bu kararların biri de Arda Güler'e liderlik görevini vermek.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ancelotti, kendi kariyerini gençlerden önce tuttu. Risk alıp şans vermeye yanaşmadı. Real Madrid gibi parayı basıp istediği topçuyu alan bir kulübün gençleri... Devamını Gör