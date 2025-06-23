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Milletler Ligi'nde Türkiye Etabı da Tamamlandı: Puan Durumu Şekillendi

Milletler Ligi'nde Türkiye Etabı da Tamamlandı: Puan Durumu Şekillendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2025 - 09:33

Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) ikinci hafta heyecanı sona erdi. Hem sürpriz sonuçlar hem de kıyasıya geçen mücadeleler dikkat çekti. Turnuvanın favori ekiplerinden bazıları beklenmedik puan kayıpları yaşarken, form grafiğini yükselten takımlar da öne çıktı. Haftanın tamamlanmasıyla birlikte puan durumu güncellendi ve ilk 8 sıradaki takımların performansı netleşti. Gözler şimdi üçüncü hafta karşılaşmalarına çevrildi.

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VNL'de 2. etap Türkiye'de geçildi.

VNL'de 2. etap Türkiye'de geçildi.

Milletler Ligi'nde ilk etap Çin'de oynandı. Millilerimiz ilk etabı namağlup geçerek İstanbul'a geldi. Üst düzey performans sergilenen ikinci etapta Brezilya mağlubiyeti can sıksa da performansımız genel olarak beğenildi.

Unvanı Brezilya maçında bıraktık.

Unvanı Brezilya maçında bıraktık.

İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore'yi set vermeden 3-0'larla geçen milliler Çin'de de Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0, Polonya ve Çin'i 3-2 ile geçti.

Namağlup şekilde son maçına çıkan milliler Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Tek namağlup İtalya kaldı.

Tek namağlup İtalya kaldı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci hafta sonunda zirvede tek başına yer alan İtalya, yoluna namağlup devam ediyor. Turnuvada çıktığı 8 maçın tamamını kazanan İtalya, bu karşılaşmalarda 24 set alırken yalnızca 5 set verdi. Yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan İtalya’yı, birer mağlubiyetle Polonya, Brezilya ve Türkiye takip ediyor. Bu üç takım sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü basamakta yer alarak zirve yarışını sürdürüyor.

İlk 8 şu sıralama ile oluştu:

İlk 8 şu sıralama ile oluştu:

1- 22 puan | İtalya

2- 21 puan | Polonya

3- 20 puan | Brezilya

4- 19 puan | Türkiye

5- 18 puan | Japonya

6- 15 puan | Çin

7- 14 puan | Almanya

8- 11 puan | ABD

3. Etap Hollanda'da oynanacak.

3. Etap Hollanda'da oynanacak.

VNL'de 3. hafta maçları Hollanda'da oynanacak. Hollanda'da millilerin maç programı da belli oldu: 

9 Temmuz 2025

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025

21.00 Sırbistan-Türkiye

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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