Milletler Ligi'nde Türkiye Etabı da Tamamlandı: Puan Durumu Şekillendi
Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) ikinci hafta heyecanı sona erdi. Hem sürpriz sonuçlar hem de kıyasıya geçen mücadeleler dikkat çekti. Turnuvanın favori ekiplerinden bazıları beklenmedik puan kayıpları yaşarken, form grafiğini yükselten takımlar da öne çıktı. Haftanın tamamlanmasıyla birlikte puan durumu güncellendi ve ilk 8 sıradaki takımların performansı netleşti. Gözler şimdi üçüncü hafta karşılaşmalarına çevrildi.
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VNL'de 2. etap Türkiye'de geçildi.
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Unvanı Brezilya maçında bıraktık.
Tek namağlup İtalya kaldı.
İlk 8 şu sıralama ile oluştu:
3. Etap Hollanda'da oynanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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