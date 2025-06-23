Milletler Ligi'nde Türkiye Etabı da Tamamlandı: Puan Durumu Şekillendi

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci hafta sonunda zirvede tek başına yer alan İtalya, yoluna namağlup devam ediyor. Turnuvada çıktığı 8 maçın tamamını kazanan İtalya, bu karşılaşmalarda 24 set alırken yalnızca 5 set verdi. Yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan İtalya’yı, birer mağlubiyetle Polonya, Brezilya ve Türkiye takip ediyor. Bu üç takım sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü basamakta yer alarak zirve yarışını sürdürüyor.