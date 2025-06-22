Filenin Sultanları, Zorlu Rakibi Brezilya'ya Diş Geçiremedi: 1-3
Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları zorlu bir sınavdan geçti. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi Brezilya ile karşı karşıya geldi. Mücadele, üst düzey tempoya ve büyük heyecana sahne oldu. İlk seti kaybeden milliler, eşitliği sağlasa da Brezilya arka arkaya iki set daha aldı ve maçı 3-1 kazandı.
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Rakip bu kez Brezilya'ydı...
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İlk set Brezilya'nın...
Brezilya set vermedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Canınız sağolsun kızlar… ♥️🤍♥️
Canınız sağolsun altın kızlar ❤️🤍
Yüzumüzu güldüren dedik nazar mı değdirdik otto 🤦♀️💜
Ne olduysa o eli sıktıktan sonra oldu.. yazıque
Tuttuğu eli kurutuyor. Hatta o gün yorumlarda da bahsedilmişti.