Filenin Sultanları, Zorlu Rakibi Brezilya'ya Diş Geçiremedi: 1-3

Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları zorlu bir sınavdan geçti. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi Brezilya ile karşı karşıya geldi. Mücadele, üst düzey tempoya ve büyük heyecana sahne oldu. İlk seti kaybeden milliler, eşitliği sağlasa da Brezilya arka arkaya iki set daha aldı ve maçı 3-1 kazandı.