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Filenin Sultanları, Zorlu Rakibi Brezilya'ya Diş Geçiremedi: 1-3

Filenin Sultanları, Zorlu Rakibi Brezilya'ya Diş Geçiremedi: 1-3

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 21:29

Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları zorlu bir sınavdan geçti. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi Brezilya ile karşı karşıya geldi. Mücadele, üst düzey tempoya ve büyük heyecana sahne oldu. İlk seti kaybeden milliler, eşitliği sağlasa da Brezilya arka arkaya iki set daha aldı ve maçı 3-1 kazandı.

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Rakip bu kez Brezilya'ydı...

Rakip bu kez Brezilya'ydı...

Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore'yi 3-0'lık maçlarla geçen Filenin Sultanları, bu kez Brezilya'yı ağırladı. İstanbul etabında yoluna namağlup devam etmek isteyen milliler, Brezilya'ya diş geçiremedi.

İlk set Brezilya'nın...

İlk set Brezilya'nın...

Brezilya ilk seti 25-18 kazanırken, millilerimiz ikinci seti zor da olsa 25-23 kazandı.

Brezilya set vermedi.

Brezilya set vermedi.

Brezilya üçüncü seti 25-23 kazanırken dördüncü set ise Brezilya'nın büyük üstünlüğü ile geçildi. Brezilya, farkı giderek artırarak dördüncü seti de 25-25 kazandı ve maçı 3-1'le bitirdi. 

Milliler İstanbul etabını bu sonuçla mağlubiyetle kapadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Raspuddin

Canınız sağolsun kızlar… ♥️🤍♥️

Otto Skorzeny

Canınız sağolsun altın kızlar ❤️🤍

ayzin

Yüzumüzu güldüren dedik nazar mı değdirdik otto 🤦‍♀️💜

Gül

Ne olduysa o eli sıktıktan sonra oldu.. yazıque

antioksidaneksierik

Tuttuğu eli kurutuyor. Hatta o gün yorumlarda da bahsedilmişti.