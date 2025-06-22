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Dries Mertens, Oğlu Ciro'nun Galatasaray Sevgisini Anlattı

Dries Mertens, Oğlu Ciro'nun Galatasaray Sevgisini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 18:54

Galatasaray’da büyük iz bırakan Dries Mertens, sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Tecrübeli yıldızın vedası kadar oğlu Ciro’nun taraftarla kurduğu bağ da dikkat çekti. Minik Ciro, tribünlerin sevgilisi haline gelirken Galatasaray taraftarıyla arasında özel bir bağ oluştu. Şimdi hem Mertens ailesi hem de sarı-kırmızılılar bu vedanın ardından birbirini özleyecek.

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Galatasaraylılar bu yaz hüzünlü vedalara şahitlik etti.

Galatasaraylılar bu yaz hüzünlü vedalara şahitlik etti.

Şampiyonluk sevinci ile taçlanan sezonun sonunda önce Muslera ardından Mertens'in vedasıyla üzülen sarı kırmızılılar elbette Mertens'in oğlu Ciro için de hayli üzüldü. 

Takımın adeta maskotu olan minik Ciro, bütünleştiği tribünlere veda etti.

Mertens'ten duygusal sözlerle veda...

Mertens'ten duygusal sözlerle veda...

'Herkes Ciro'yu çok seviyor' diyen Mertens, 'Aslında çok komik. Hocamız bu hafta eşime veya kardeşime oğlumun takımın maskotu olduğunu ve bütün maçlara geldiğini söyledi. Takımla beraber kutlamalar yaptığını ama Ciro'yu gördüklerinde özel bir şey olduğunu hissettiklerini söyledi. Hocamız ve oğlu bile bununla ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Çünkü herkes Ciro'yu çok seviyor. Bir baba olarak bunu her gün yaşıyorum. Özel bir tarafı var. Taraftar da bunu tarafını çok sevdi. Özellikle benim için Galatasaray'ın ve hocanın güzelliği aileden bahsettiğiniz zaman ailemizi kulübe getirebiliyoruz. Kimse sorun çıkarmıyor. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Bu çok güzel bir şey.' dedi.

"Baba Galatasaray'a gelebilir miyim?"

"Baba Galatasaray'a gelebilir miyim?"

Mertens, Ciro'nun da Galatasaray'ı özleyeceğini söylerken, 'Burası çok fazla ziyaret edeceğim bir kulüp. Ciro'ya bunun son olmadığını ve buranın her zaman ziyaret edebileceğimiz bir ev olduğunu söyleyeceğim. Sabahları okula gitmeyi hiç sevmiyor. Sabahları uyandığında, 'Baba Galatasaray'a gelebilir miyim?' diye soruyor. Sanırım bunlar en çok özleyeceğim şeyler.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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