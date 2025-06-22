Dries Mertens, Oğlu Ciro'nun Galatasaray Sevgisini Anlattı
Galatasaray’da büyük iz bırakan Dries Mertens, sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Tecrübeli yıldızın vedası kadar oğlu Ciro’nun taraftarla kurduğu bağ da dikkat çekti. Minik Ciro, tribünlerin sevgilisi haline gelirken Galatasaray taraftarıyla arasında özel bir bağ oluştu. Şimdi hem Mertens ailesi hem de sarı-kırmızılılar bu vedanın ardından birbirini özleyecek.
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Galatasaraylılar bu yaz hüzünlü vedalara şahitlik etti.
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Mertens'ten duygusal sözlerle veda...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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