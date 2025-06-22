Dries Mertens, Oğlu Ciro'nun Galatasaray Sevgisini Anlattı

'Herkes Ciro'yu çok seviyor' diyen Mertens, 'Aslında çok komik. Hocamız bu hafta eşime veya kardeşime oğlumun takımın maskotu olduğunu ve bütün maçlara geldiğini söyledi. Takımla beraber kutlamalar yaptığını ama Ciro'yu gördüklerinde özel bir şey olduğunu hissettiklerini söyledi. Hocamız ve oğlu bile bununla ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Çünkü herkes Ciro'yu çok seviyor. Bir baba olarak bunu her gün yaşıyorum. Özel bir tarafı var. Taraftar da bunu tarafını çok sevdi. Özellikle benim için Galatasaray'ın ve hocanın güzelliği aileden bahsettiğiniz zaman ailemizi kulübe getirebiliyoruz. Kimse sorun çıkarmıyor. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Bu çok güzel bir şey.' dedi.