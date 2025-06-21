Ayrılacağı Konuşulan Mario Lemina'dan Gönderme Dolu Paylaşım Geldi
Galatasaray’da forma giyen Lemina’nın takımdan ayrılması gündemde. Suudi Arabistan’dan teklifler aldığı belirtiliyor ve bu durum, oyuncunun geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Lemina’nın Instagram’da yaptığı paylaşım ise bu belirsizliği artırdı. Taraftarlar, oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı konusunda merak içinde beklerken, kulüp ve futbolcudan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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Lemina kısa sürede yeniden uyum sağlamıştı.
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Al Shabab istiyor.
Lemina kafaları karıştırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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