onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Ayrılacağı Konuşulan Mario Lemina'dan Gönderme Dolu Paylaşım Geldi

Ayrılacağı Konuşulan Mario Lemina'dan Gönderme Dolu Paylaşım Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 22:09

Galatasaray’da forma giyen Lemina’nın takımdan ayrılması gündemde. Suudi Arabistan’dan teklifler aldığı belirtiliyor ve bu durum, oyuncunun geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Lemina’nın Instagram’da yaptığı paylaşım ise bu belirsizliği artırdı. Taraftarlar, oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı konusunda merak içinde beklerken, kulüp ve futbolcudan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lemina kısa sürede yeniden uyum sağlamıştı.

Lemina kısa sürede yeniden uyum sağlamıştı.

Devre arasında alınan Lemina, özellikle Fenerbahçe derbisindeki performansıyla hayli beğeni kazanmıştı. Performansıyla 'hiç gitmemiş' gibi kaldığı yerden devam eden Lemina'nın ayrılabileceği konuşuluyor.

Al Shabab istiyor.

Al Shabab istiyor.

Mario Lemina'yı Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Maaş olarak reddedilemeyecek bir teklif sunduğu iddia edilen Arabistan ekibinin mutlu sona yakın olduğu iddia ediliyor.

Lemina kafaları karıştırdı.

Lemina kafaları karıştırdı.

Mario Lemina ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları bir kez daha karıştırdı.

Gabonlu orta saha oyuncusu şahsi Instagram hesabının hikayesinde şu sözleri paylaştı:

'İnsanların sana davranış şekli senin değerini değil onların kim olduğunu gösterir. Zamanla kimin kimi kaybettiğini göreceğiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın