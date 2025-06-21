Ayrılacağı Konuşulan Mario Lemina'dan Gönderme Dolu Paylaşım Geldi

Mario Lemina ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları bir kez daha karıştırdı.

Gabonlu orta saha oyuncusu şahsi Instagram hesabının hikayesinde şu sözleri paylaştı:

'İnsanların sana davranış şekli senin değerini değil onların kim olduğunu gösterir. Zamanla kimin kimi kaybettiğini göreceğiz.'