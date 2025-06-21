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Filenin Sultanları, Milletler Ligi İstanbul Etabında Set Vermeden Yoluna Devam Ediyor

Filenin Sultanları, Milletler Ligi İstanbul Etabında Set Vermeden Yoluna Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 20:41

Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye Milli Takımı, başarılı performansını sürdürüyor. İstanbul etabında da güçlü rakiplerini geride bırakan milliler, Güney Kore karşısında etkileyici bir oyun sergiledi. Sahadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrılan Türkiye, turnuvadaki yükselişini devam ettirdi. Taraftarların büyük destek verdiği takım, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

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İstanbul etabına da Filenin Sultanları damga vurdu.

İstanbul etabına da Filenin Sultanları damga vurdu.

2025 FIVB Milletler Ligi’nin İstanbul etabında üçüncü karşılaşmasını Güney Kore ile oynayan Türkiye Milli Takımı, turnuvadaki yenilgisiz performansını korumak için sahadaydı. 

Milliler, Güney Kore'ye de aynı tarifeyi uyguladı.

Set vermedik.

Set vermedik.

İlk seti 25-11 kazanan millilerimiz, ikinci seti de 25-13 kazanmayı başardı.

Son sette ise başarılı oyununu sürdüren milli takımımız son seti de 25-17 kazanarak maçı 3-0 kazandı.

İstanbul'daki üç maçı da böylelikle set vermeden kazanmış olduk.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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