Filenin Sultanları, Milletler Ligi İstanbul Etabında Set Vermeden Yoluna Devam Ediyor
Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye Milli Takımı, başarılı performansını sürdürüyor. İstanbul etabında da güçlü rakiplerini geride bırakan milliler, Güney Kore karşısında etkileyici bir oyun sergiledi. Sahadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrılan Türkiye, turnuvadaki yükselişini devam ettirdi. Taraftarların büyük destek verdiği takım, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.
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İstanbul etabına da Filenin Sultanları damga vurdu.
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Set vermedik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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