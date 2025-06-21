Fenerbahçe ile Yıldızı Parlayan Vedat Muriqi İçin Beşiktaş İddiası Gündeme Geldi
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile sezona başlamak istemiyor. Semih'i kiralama ya da yüklü bir bonservisle satmak isteyen Beşiktaş, Immobile'nin de yüklü kontratından kurtulmak istiyor.
İkilinin yerine güçlü bir isim getirmek isteyen Beşiktaş, Süper Lig'e damga vuran bir isim için girişimlere başladı.
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Beşiktaş'ta forvet sil baştan.
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Vedat Muriqi iddiası gündeme geldi.
Verilecek bonservis belli oldu.
Vedat uzun süredir Mallorca'da forma giyiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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