Fenerbahçe ile Yıldızı Parlayan Vedat Muriqi İçin Beşiktaş İddiası Gündeme Geldi

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile sezona başlamak istemiyor. Semih'i kiralama ya da yüklü bir bonservisle satmak isteyen Beşiktaş, Immobile'nin de yüklü kontratından kurtulmak istiyor.

İkilinin yerine güçlü bir isim getirmek isteyen Beşiktaş, Süper Lig'e damga vuran bir isim için girişimlere başladı.

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