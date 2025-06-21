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Fenerbahçe ile Yıldızı Parlayan Vedat Muriqi İçin Beşiktaş İddiası Gündeme Geldi

Fenerbahçe ile Yıldızı Parlayan Vedat Muriqi İçin Beşiktaş İddiası Gündeme Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 17:43

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile sezona başlamak istemiyor. Semih'i kiralama ya da yüklü bir bonservisle satmak isteyen Beşiktaş, Immobile'nin de yüklü kontratından kurtulmak istiyor. 

İkilinin yerine güçlü bir isim getirmek isteyen Beşiktaş, Süper Lig'e damga vuran bir isim için girişimlere başladı. 

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Beşiktaş'ta forvet sil baştan.

Beşiktaş'ta forvet sil baştan.

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Immobile, Semih, Mustafa üçlüsüyle sezona başladı. Bu sezonki planlamada ise Beşiktaş sadece Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yola devam etme kararı aldı.

Vedat Muriqi iddiası gündeme geldi.

Vedat Muriqi iddiası gündeme geldi.

İki isimin kontratından çıkacak Beşiktaş ikilinin yerine güçlü bir isimi katmak istiyor. Görüşülen isim ise Vedat Muriqi olduğu iddia edildi.

Verilecek bonservis belli oldu.

Verilecek bonservis belli oldu.

Beşiktaş yönetimi, Süper Lig deneyimi ve takım oyununa uyumlu yapısıyla dikkat çeken Muriqi’nin transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Akşam Gazetesi’nin haberine göre siyah-beyazlı ekip, bu transferi yaklaşık 5 milyon Euro bedelle sonuçlandırmayı hedefliyor.

Vedat uzun süredir Mallorca'da forma giyiyor.

Vedat uzun süredir Mallorca'da forma giyiyor.

İspanya La Liga temsilcisi Mallorca’da 118 maçta görev alan 31 yaşındaki forvet, bu süreçte 35 gol atıp 11 de asist yaparak takımın hücum hattında önemli bir rol üstlendi. Mallorca’da kilit isimlerden biri haline gelen Muriqi’nin olası transferi, Süper Lig’e hareket katabilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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