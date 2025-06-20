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Oyundan Alınan Orkun Kökçü Teknik Direktörü ile Uzun Süre Tartıştı

Oyundan Alınan Orkun Kökçü Teknik Direktörü ile Uzun Süre Tartıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2025 - 23:48

Benfica’da sezon sonu yaşanan şampiyonluk kaybı sonrası teknik direktör Bruno Lage üzerindeki baskı artmıştı. Portekiz basınında sıkça eleştirilen Lage’in geleceği tartışma konusu olurken, kulüp yönetimi şimdilik yola devam etme kararı aldı. Takım içindeki huzursuzluk ise sahaya da yansımaya başladı. Bugün oynanan Auckland karşılaşmasında, Bruno Lage’in milli futbolcu Orkun Kökçü’yü oyundan alırken yaşadığı gerginlik dikkat çekti. İkili arasında saha kenarında uzun süren bir ağız dalaşı yaşandı; bu anlar kameralarca net şekilde görüntülendi.

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Tüm tartışma Orkun'un oyundan çıkarılma kararıyla başladı.

Kenara geldikten sonra da tepkisini sürdürdü.

Kenara geldikten sonra da tepkisini sürdürdü.

Orkun Kökçü hocasının oyundan alma kararına tepki gösterirken kenara gelene kadar tepkisini sürdürdü. Yedek kulübesinde de söylenmeye devam eden Orkun'a teknik direktör Lage de yanıt verince tansiyon bir türlü düşmedi.

Sönen tartışmayı Lage yeniden hararetlendirdi.

Kerem araya girdi.

Kerem araya girdi.

Orkun yerine oyuna giren Renato Sanches üç dakika sonra farkı üçe çıkardı. Lage golün ardından kulübeye dönüp Orkun'a sert şekilde direktifler verdi. Kendini tutamayan Orkun ayağa kalkarak hocasının üzerine yürümek istedi ancak araya Kerem girerek Orkun'u engelledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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