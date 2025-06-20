Oyundan Alınan Orkun Kökçü Teknik Direktörü ile Uzun Süre Tartıştı
Benfica’da sezon sonu yaşanan şampiyonluk kaybı sonrası teknik direktör Bruno Lage üzerindeki baskı artmıştı. Portekiz basınında sıkça eleştirilen Lage’in geleceği tartışma konusu olurken, kulüp yönetimi şimdilik yola devam etme kararı aldı. Takım içindeki huzursuzluk ise sahaya da yansımaya başladı. Bugün oynanan Auckland karşılaşmasında, Bruno Lage’in milli futbolcu Orkun Kökçü’yü oyundan alırken yaşadığı gerginlik dikkat çekti. İkili arasında saha kenarında uzun süren bir ağız dalaşı yaşandı; bu anlar kameralarca net şekilde görüntülendi.
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Tüm tartışma Orkun'un oyundan çıkarılma kararıyla başladı.
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Kenara geldikten sonra da tepkisini sürdürdü.
Sönen tartışmayı Lage yeniden hararetlendirdi.
Kerem araya girdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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