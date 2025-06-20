Fenerbahçe'de Çok Konuşulan Hulusi Belgü - Eda Erdem Tartışmasına Açıklama Geldi

Eda Erdem için 'Büyük bir kaptan' diyen Hulusi Belgü konuyu şu sözlerle noktaladı:

'Eda Kaptan benim bu görevden önce arkadaşım, eşi ile birlikte dostum. Benim gördüğüm en büyük Fenerbahçeli, bunun yanı sıra gerçek bir sporcu. Hepimizin üstünde çok büyük etkisi var. Ben kendisinin hep Fenerbahçe’nin içinde olmasını isterim. Bu sene sözleşmesi bitiyor ama geleceğine kendisi karar verir, kendini nasıl hissederse onu yapar, bana kalsa hep devam etsin. Her Fenerbahçeli gibi Eda Erdem Dündar benim için büyük bir kaptan.”