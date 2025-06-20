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Fenerbahçe'de Çok Konuşulan Hulusi Belgü - Eda Erdem Tartışmasına Açıklama Geldi

Fenerbahçe'de Çok Konuşulan Hulusi Belgü - Eda Erdem Tartışmasına Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2025 - 21:18

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın, geçtiğimiz nisan ayında Galatasaray’a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile saha ortasında yaşadığı tartışmalı diyalogla gündeme gelen, voleyboldan sorumlu yönetici Hulusi Belgü, sessizliğini bozdu. Yaşanan olaylara ilişkin ilk kez konuşan Belgü, Hürriyet’e yaptığı açıklamada sürecin perde arkasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Maçın ardından yaşananlar gündem olmuştu.

Maçın ardından yaşananlar gündem olmuştu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçın ardından Eda Erdem ve Hulusi Belgü arasında geçen diyalog tepki çekmişti. Taraftarların kaptan Eda'yla tartıştığını düşündükleri Hulusi Belgü'ye sert tepkileri vardı.

Hürriyet'e yaşananları anlattı.

Hürriyet'e yaşananları anlattı.

Hulusi Belgü, bugün Hürriyet'te konuya dair açıklamalar yaparak 'tartışma' iddialarını reddetti. Belgü yaptığı açıklamalarla Eda'yla yaşananları anlattı.

"Serzenişim oldu"

"Serzenişim oldu"

Hulusi Belgü yaşananlarla ilgili “Galatasaray maçında Eda ile tartıştığım konusunda haberler videolar çıktı ancak bu gerçekleri yansıtmıyor. İlk defa burada bahsediyorum; o maç sonrası takıma terbiye ve saygı sınırlarını aşmayan bir serzenişim oldu. Bunun farklı bir şekilde yansıtılması beni üzdü.' dedi.

"Dostluğumuz eskiye dayanıyor"

"Dostluğumuz eskiye dayanıyor"

Eda Erdem için 'Büyük bir kaptan' diyen Hulusi Belgü konuyu şu sözlerle noktaladı: 

'Eda Kaptan benim bu görevden önce arkadaşım, eşi ile birlikte dostum. Benim gördüğüm en büyük Fenerbahçeli, bunun yanı sıra gerçek bir sporcu. Hepimizin üstünde çok büyük etkisi var. Ben kendisinin hep Fenerbahçe’nin içinde olmasını isterim. Bu sene sözleşmesi bitiyor ama geleceğine kendisi karar verir, kendini nasıl hissederse onu yapar, bana kalsa hep devam etsin. Her Fenerbahçeli gibi Eda Erdem Dündar benim için büyük bir kaptan.”

"Tartışma" olduğu iddia edilen görüntüler böyleydi:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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