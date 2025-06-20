Fenerbahçe'de Çok Konuşulan Hulusi Belgü - Eda Erdem Tartışmasına Açıklama Geldi
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın, geçtiğimiz nisan ayında Galatasaray’a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile saha ortasında yaşadığı tartışmalı diyalogla gündeme gelen, voleyboldan sorumlu yönetici Hulusi Belgü, sessizliğini bozdu. Yaşanan olaylara ilişkin ilk kez konuşan Belgü, Hürriyet’e yaptığı açıklamada sürecin perde arkasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Maçın ardından yaşananlar gündem olmuştu.
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Hürriyet'e yaşananları anlattı.
"Serzenişim oldu"
"Dostluğumuz eskiye dayanıyor"
"Tartışma" olduğu iddia edilen görüntüler böyleydi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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