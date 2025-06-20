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Ciro Immobile'den Geleceği ile İlgili İlk Hamle Geldi: Kirasını Peşin Ödedi

Ciro Immobile'den Geleceği ile İlgili İlk Hamle Geldi: Kirasını Peşin Ödedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2025 - 19:44

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan İtalyan golcü Ciro Immobile’nin siyah-beyazlı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, deneyimli forvetin takımda kalıp kalmayacağına dair gelişmeleri merakla takip ediyor. Serdal Adalı, Immobile'ye dair olumlu yorumlar yaparken İtalyan golcüden ilginç bir hamle geldi. 

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Beşiktaş gibi o da fırtına gibi başladı.

Beşiktaş gibi o da fırtına gibi başladı.

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş'ta ön plana çıkan isimlerden biri de Immobile'ydi. Ancak Beşiktaş'taki kötü gidişat onun da performansını etkiledi ve istenilen seviyelerin uzağında kaldı. 

İmmobile'nin sezon sonu akıbeti merak konusu olurken Beşiktaş da forvet arayışını sürdürüyor.

Adalı'dan umut veren açıklamalar geldi.

Adalı'dan umut veren açıklamalar geldi.

Serdal Adalı, Immobile ile konuştuğunu ve kendisinin indirim yapacağına inandığını söylerken, kalsa da kalmasa da üst seviye bir forvetin transfer edileceği müjdesini Beşiktaşlılara vermişti.

"Kalacak mı?" denilen Immobile'den yeni hamle geldi.

"Kalacak mı?" denilen Immobile'den yeni hamle geldi.

Adı italyan kulüpleriyle anılan Ciro Immobile, Beşiktaş'ta kalmak istediğini yakın çevresine söylerken bu kez daha farklı bir hamle ile bunu belli etti. İtalyan oyuncu İstanbul'da yaşadığı evin kirasını bir yıllık peşin olarak ödedi. 

Bu hamle İtalyan oyuncunun bir yıl daha siyah beyazlı formayı giyeceği yönünde yorumlandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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