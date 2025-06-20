Ciro Immobile'den Geleceği ile İlgili İlk Hamle Geldi: Kirasını Peşin Ödedi
Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan İtalyan golcü Ciro Immobile’nin siyah-beyazlı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, deneyimli forvetin takımda kalıp kalmayacağına dair gelişmeleri merakla takip ediyor. Serdal Adalı, Immobile'ye dair olumlu yorumlar yaparken İtalyan golcüden ilginç bir hamle geldi.
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Beşiktaş gibi o da fırtına gibi başladı.
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Adalı'dan umut veren açıklamalar geldi.
"Kalacak mı?" denilen Immobile'den yeni hamle geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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