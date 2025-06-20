Ciro Immobile'den Geleceği ile İlgili İlk Hamle Geldi: Kirasını Peşin Ödedi

Adı italyan kulüpleriyle anılan Ciro Immobile, Beşiktaş'ta kalmak istediğini yakın çevresine söylerken bu kez daha farklı bir hamle ile bunu belli etti. İtalyan oyuncu İstanbul'da yaşadığı evin kirasını bir yıllık peşin olarak ödedi.

Bu hamle İtalyan oyuncunun bir yıl daha siyah beyazlı formayı giyeceği yönünde yorumlandı.