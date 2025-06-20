Filenin Sultanları, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bir Araya Geldi
Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta karşılaşmaları İstanbul'da oynanıyor. Turnuvada mücadele eden takımlar, İstanbul etabında büyük heyecan yaşatıyor. Organizasyon, hem sporcular hem de voleybolseverler için önemli bir buluşma noktası oldu.
İstanbul'daki maçlar öncesinde milli voleybolcular da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
VNL 2.hafta etabı İstanbul'da oynanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştular.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın