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Filenin Sultanları, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bir Araya Geldi

Filenin Sultanları, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bir Araya Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2025 - 18:45

Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta karşılaşmaları İstanbul'da oynanıyor. Turnuvada mücadele eden takımlar, İstanbul etabında büyük heyecan yaşatıyor. Organizasyon, hem sporcular hem de voleybolseverler için önemli bir buluşma noktası oldu.

İstanbul'daki maçlar öncesinde milli voleybolcular da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

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VNL 2.hafta etabı İstanbul'da oynanıyor.

VNL 2.hafta etabı İstanbul'da oynanıyor.

Çin etabında 4 maçını kazanan Filenin Sultanları, İstanbul etabında da firesiz devam ediyor. 

Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı set vermeden geçen milliler, bugün özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştular.

Ziyarette Federasyon Başkanı Akif Üstündağ ile teknik heyet de yer aldı. Samimi görüntülerin olduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Melissa Vargas'ın forması hediye edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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