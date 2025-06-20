Filenin Sultanları, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bir Araya Geldi

Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta karşılaşmaları İstanbul'da oynanıyor. Turnuvada mücadele eden takımlar, İstanbul etabında büyük heyecan yaşatıyor. Organizasyon, hem sporcular hem de voleybolseverler için önemli bir buluşma noktası oldu.

İstanbul'daki maçlar öncesinde milli voleybolcular da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.