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Galatasaray'ın Gündemindeki Hakan Çalhanoğlu'nun Ayrılığında Mafya mı Etkili Oldu?

Galatasaray'ın Gündemindeki Hakan Çalhanoğlu'nun Ayrılığında Mafya mı Etkili Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2025 - 18:22

Hakan Çalhanoğlu'nun artık Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray da milli oyuncu için şartlarını zorlamaya devam ediyor. Hakan'ın da Galatasaray'da forma giyme istediği sarı kırmızılıların elini güçlendirirken ayrılıkla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 

İddianın içinde mafya bağlantıları da var.

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Inter'le ayrılık yakın...

Inter'le ayrılık yakın...

Hakan Çalhanoğlu, Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından Inter'den ayrılmaya daha sıcak bakıyor. İki kez final kaybeden bu sene ligde de istediğini alamayan Inter'in kaptanı ayrılmak istiyor ancak bunun altında 'ihanete uğradığını' düşünmesi yatıyor olabilir.

Mafyayla yediği yemek pahalıya patladı.

Mafyayla yediği yemek pahalıya patladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'da Inter tribünlerinde etkili grubun aynı zamanda mafya üyesi olan isimleriyle yemek yemesi soruşturma dosyasına dahil olmuş, bu soruşturma sonunda para cezası ve bir maç oynamama cezası almıştı. 

Inter, Hakan'ı uyardıklarını iddia etmişti. Ancak Hakan bu noktaya takılmış görünüyor.

"Siz beni niye satıyorsunuz?"

"Siz beni niye satıyorsunuz?"

Neospor'da Serkan Akkoyun ve Berk Göl, bu olayı hatırlatarak yaşananların perde arkasını anlattı. Göl, 'Inter'in önemli tribün gruplarının mafya üyesi olan isimleriyle yemek yiyen Hakan'a soruşturmada bu yemek soruluyor. Hakan 'depremde ülkeme yardımcı oldular, teşekkür yemeği yedim' diyor. Ama kulübe soruyorlar, Zanetti diyor ki 'Biz Hakan'ı uyarmıştık' diyor. Hakan da 'Siz beni niye satıyorsunuz?' diyor' şeklinde konuyu anlattı.

"Mafya Inter'in içine sızmış"

"Mafya Inter'in içine sızmış"

Serkan Akkoyun da mafyanın Inter'in içine sızdığını söyleyerek 'Bunlar zaten mafya. Otopark yüzünden Lazio liderini öldürüyorlar. Milano savcılığı araştırıyor ama otopark mafyasının fazlası çıkıyor. Karaborsa, lisanslı ürünleri el altından satma, transferde tehdit işleri, genç oyuncuların A takıma çıkması... Hepsi bunlardan geçiyor. Bu operasyon derinleştikçe Inter'in yaptığı işlere kadar uzuyor. Hakan'ın da o liderlerle fotoğrafları var. Maçtan sonra forma vermiş, elini uzatmış sadece bunlar var. Hakan tarafı 'ne yakınlığım olabilir, ben takımın yıldızıyım bunlar da taraftar' diyor. Inter taraftarı futbolcusunun arabasına patlamayan bomba koyuyor, istersek patlatırız diyerek. Hakan belki de bunlardan kurtulmak istiyor' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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