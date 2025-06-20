Galatasaray'ın Gündemindeki Hakan Çalhanoğlu'nun Ayrılığında Mafya mı Etkili Oldu?
Hakan Çalhanoğlu'nun artık Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray da milli oyuncu için şartlarını zorlamaya devam ediyor. Hakan'ın da Galatasaray'da forma giyme istediği sarı kırmızılıların elini güçlendirirken ayrılıkla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
İddianın içinde mafya bağlantıları da var.
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Inter'le ayrılık yakın...
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Mafyayla yediği yemek pahalıya patladı.
"Siz beni niye satıyorsunuz?"
"Mafya Inter'in içine sızmış"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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