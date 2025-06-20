Galatasaray'ın Gündemindeki Hakan Çalhanoğlu'nun Ayrılığında Mafya mı Etkili Oldu?

Serkan Akkoyun da mafyanın Inter'in içine sızdığını söyleyerek 'Bunlar zaten mafya. Otopark yüzünden Lazio liderini öldürüyorlar. Milano savcılığı araştırıyor ama otopark mafyasının fazlası çıkıyor. Karaborsa, lisanslı ürünleri el altından satma, transferde tehdit işleri, genç oyuncuların A takıma çıkması... Hepsi bunlardan geçiyor. Bu operasyon derinleştikçe Inter'in yaptığı işlere kadar uzuyor. Hakan'ın da o liderlerle fotoğrafları var. Maçtan sonra forma vermiş, elini uzatmış sadece bunlar var. Hakan tarafı 'ne yakınlığım olabilir, ben takımın yıldızıyım bunlar da taraftar' diyor. Inter taraftarı futbolcusunun arabasına patlamayan bomba koyuyor, istersek patlatırız diyerek. Hakan belki de bunlardan kurtulmak istiyor' dedi.