Filenin Sultanları, Yenilgiyi Unuttu: Milletler Ligi'nde Üst Üste 6. Galibiyet!

Milletler Ligi'nde yoluna kayıpsız devam Filenin Sultanları, turnuvada üst üste altıncı galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, Dominik Cumhuriyeti zaferinin ardından Guidetti'nin çalıştırdığı Kanada'yı da 3-0'la mağlup ederek 6'da 6 yaptı!