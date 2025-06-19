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Filenin Sultanları, Yenilgiyi Unuttu: Milletler Ligi'nde Üst Üste 6. Galibiyet!

Filenin Sultanları, Yenilgiyi Unuttu: Milletler Ligi'nde Üst Üste 6. Galibiyet!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.06.2025 - 20:55

Milletler Ligi'nde yoluna kayıpsız devam Filenin Sultanları, turnuvada üst üste altıncı galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, Dominik Cumhuriyeti zaferinin ardından Guidetti'nin çalıştırdığı Kanada'yı da 3-0'la mağlup ederek 6'da 6 yaptı!

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız durdurulamıyor: Kanada'yı rahat geçtik

A Milli Kadın Voleybol Takımımız durdurulamıyor: Kanada'yı rahat geçtik

Milletler Ligi'nin ilk haftasını 4'te 4'le kapatan Filenin Sultanları, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı ikinci haftanın ikinci maçında da parkeden kazanarak ayrıldı. Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, Kanada'ya set vermedi:

1. set sonucu: 16-25

2. set sonucu: 17-25

3. set sonucu: 24-26

Mücadelenin en skorer ismi, 21 sayıyla takımımızdan Melissa Vargas oldu.

Sıradaki rakiplerimiz Güney Kore ve Brezilya

Sıradaki rakiplerimiz Güney Kore ve Brezilya

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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