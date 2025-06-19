Filenin Sultanları, Yenilgiyi Unuttu: Milletler Ligi'nde Üst Üste 6. Galibiyet!
Milletler Ligi'nde yoluna kayıpsız devam Filenin Sultanları, turnuvada üst üste altıncı galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, Dominik Cumhuriyeti zaferinin ardından Guidetti'nin çalıştırdığı Kanada'yı da 3-0'la mağlup ederek 6'da 6 yaptı!
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