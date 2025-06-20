Fenerbahçe ile Yola Devam Eden Jose Mourinho, Teknik Direktörlük İçin İtalya'nın Kapısından Dönmüş
İtalya Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük görevi için Gennaro Gattuso ile anlaştı. Federasyonun bu karar öncesinde birçok isimle temas kurduğu, bu adaylar arasında Jose Mourinho’nun da yer aldığı bildirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından tercihin, hem oyunculuk döneminde millî takımda büyük başarılar kazanmış hem de ülke futbol dinamiklerine hakimiyeti nedeniye Gattuso'nun tercih edildiği düşünülüyor. Mourinho'ya ise sürpriz bir engel gelmiş.
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Futbolun hırçın çocuğu artık teknik direktörlük koltuğunda...
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Mourinho ismi gündeme gelmiş.
İlk sebep elbette tazminat...
Asıl sebep ise Buffon'un fikirleri...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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