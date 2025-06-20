Fenerbahçe ile Yola Devam Eden Jose Mourinho, Teknik Direktörlük İçin İtalya'nın Kapısından Dönmüş

İtalya Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük görevi için Gennaro Gattuso ile anlaştı. Federasyonun bu karar öncesinde birçok isimle temas kurduğu, bu adaylar arasında Jose Mourinho’nun da yer aldığı bildirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından tercihin, hem oyunculuk döneminde millî takımda büyük başarılar kazanmış hem de ülke futbol dinamiklerine hakimiyeti nedeniye Gattuso'nun tercih edildiği düşünülüyor. Mourinho'ya ise sürpriz bir engel gelmiş.