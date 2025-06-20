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Fenerbahçe ile Yola Devam Eden Jose Mourinho, Teknik Direktörlük İçin İtalya'nın Kapısından Dönmüş

Fenerbahçe ile Yola Devam Eden Jose Mourinho, Teknik Direktörlük İçin İtalya'nın Kapısından Dönmüş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2025 - 17:40

İtalya Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük görevi için Gennaro Gattuso ile anlaştı. Federasyonun bu karar öncesinde birçok isimle temas kurduğu, bu adaylar arasında Jose Mourinho’nun da yer aldığı bildirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından tercihin, hem oyunculuk döneminde millî takımda büyük başarılar kazanmış hem de ülke futbol dinamiklerine hakimiyeti nedeniye Gattuso'nun tercih edildiği düşünülüyor. Mourinho'ya ise sürpriz bir engel gelmiş.

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Futbolun hırçın çocuğu artık teknik direktörlük koltuğunda...

Futbolun hırçın çocuğu artık teknik direktörlük koltuğunda...

Gennaro Gattuso, futbolculuğu döneminde gördüğü kartlar, yaptığı kavgalar, tartışmalar ve açıklamalarıyla gündemdeydi. Saha içindeki korkusuz tavrını teknik direktörlükte de sürdüren Gattuso henüz bir şey kazanamasa da İtalya Milli Takım teknik direktörlük koltuğu ona emanet edildi.

Mourinho ismi gündeme gelmiş.

Mourinho ismi gündeme gelmiş.

Teknik direktör adayları arasında Jose Mourinho'nun da olduğu, ciddi şekilde Portekizli teknik direktörün de düşünüldüğü iddia edildi. Ancak bu transfer iki sebeple gerçekleşmemiş.

İlk sebep elbette tazminat...

İlk sebep elbette tazminat...

Jose Mourinho'nun kontratında yer alan yüklü miktardaki tazminatı ödemek isteyemen İtalya, ilk olarak bu konuda çekincelerini belirterek Portekizli hocayı listede bir adım geriye attı.

Asıl sebep ise Buffon'un fikirleri...

Asıl sebep ise Buffon'un fikirleri...

İtalya Futbol Federasyonu'nda görev alan efsane kaleci Gianluigi Buffon, milli takımı yeniden ayağa kaldırmak için farklı ve ülkeye ait bir karaktere ihtiyaç duyduklarını belirterek, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’ya sıcak bakmadı. Buffon’un, teknik direktör arayışının ilk günlerinden itibaren Gennaro Gattuso’yu ön planda tuttuğu ve onu milli takımın başına getirilmesi gereken en uygun isim olarak gördüğü öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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