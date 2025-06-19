Kanada'ya Set Vermeyen Filenin Sultanları'na Gelen Tepkiler
Kanada'yı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran, bir rakibini daha parkeden eli boş gönderen Filenin Sultanları'nın mücadelesi voleybolseverlerden tam not aldı. Oyuncularımızın müthiş performansı, sosyal medyada alkış topladı.
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Peki sosyal medyada galibiyet nasıl karşılandı? İşte karşılaşmaya dair yapılan yorumlardan birkaçı
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