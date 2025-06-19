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Kanada'ya Set Vermeyen Filenin Sultanları'na Gelen Tepkiler

Kanada'ya Set Vermeyen Filenin Sultanları'na Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.06.2025 - 22:17

Kanada'yı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran, bir rakibini daha parkeden eli boş gönderen Filenin Sultanları'nın mücadelesi voleybolseverlerden tam not aldı. Oyuncularımızın müthiş performansı, sosyal medyada alkış topladı.

Maç detaylarını ve gelecek maçların programını bu içeriğimizde aktarmıştık 👇

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Peki sosyal medyada galibiyet nasıl karşılandı? İşte karşılaşmaya dair yapılan yorumlardan birkaçı

Peki sosyal medyada galibiyet nasıl karşılandı? İşte karşılaşmaya dair yapılan yorumlardan birkaçı
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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