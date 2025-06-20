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Galatasaray'ın Hazırlık Maçı Programı Belli Oldu

Galatasaray'ın Hazırlık Maçı Programı Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2025 - 20:14

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hem yurt içinde hem de yurt dışında devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarının bir bölümünü İstanbul'da sürdürecek. Takım, ardından Avusturya'da kamp yaparak hazırlık maçları oynayacak. Teknik heyet, sezon öncesi performansı değerlendirmek için yoğun bir program planladı.

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Kamp programı belli oldu.

Kamp programı belli oldu.

Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlayarak hem Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hem de sezonu geç açma şansına erişti. 

Avusturya ve İstanbul olarak iki etaplı kamp gerçekleştirecek olan Galatasaray'ın program detayı da belli oldu.

4 hazırlık maçı oynayacak.

4 hazırlık maçı oynayacak.

İki etaplı kampta Galatasaray 4 maça çıkacak. 

İşte maç programı: 

📍🇦🇹 Avusturya Kampı

🗓️ 20 Temmuz 2025 – Galatasaray 🆚 Admira Wacker

🗓️ 23 Temmuz 2025 – Galatasaray 🆚 Cagliari

📍🇹🇷 Türkiye Etabı (İstanbul)

🗓️ 26 Temmuz 2025 – Galatasaray 🆚 Strasbourg

🗓️ 2 Ağustos 2025 – Galatasaray 🆚 Lazio

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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