Galatasaray'ın Hazırlık Maçı Programı Belli Oldu
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hem yurt içinde hem de yurt dışında devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarının bir bölümünü İstanbul'da sürdürecek. Takım, ardından Avusturya'da kamp yaparak hazırlık maçları oynayacak. Teknik heyet, sezon öncesi performansı değerlendirmek için yoğun bir program planladı.
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Kamp programı belli oldu.
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4 hazırlık maçı oynayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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