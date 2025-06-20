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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 20 Haziran Cuma

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 20 Haziran Cuma

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2025 - 23:17

İnter’deki geleceği belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a transfer olmak konusunda ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe ise forvet oyuncusu arayışını sürdürüyor. Beşiktaş cephesinde ise hem savunmaya hem de hücum hattına yapılacak takviyeler için temaslar hız kazandı. İşte üç büyük kulüple ilgili 20 Haziran Cuma günü öne çıkan transfer gelişmeleri.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

Manchester City, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferine sıcak bakıyor. (The Guardian)

Galatasaray, Atlético Madrid'den Rodrigo De Paul'u transfer etmeyi planlıyor. (Nevzat Dindar)

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 M€ teklif edecek. (La Gazzetta)

Al Shabab, Mario Lemina ile anlaştı. Galatasaray ile görüşmeler sürüyor. (Arriyadiyah)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe, PSV'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Johan Bakayoko ile ilgileniyor. (Walfoot)

Evann Guessand, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. (L'Equipe)

Fenerbahçe, Alex Sandro ile ilgileniyor. Sandro, Avrupa'ya dönmeye karar verirse Flamengo'ya resmi teklif yapılacak. (Jorge Nicola)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

Wolves oyuncusu Gonçalo Guedes, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. (Rabona)

Kocaelispor, Beşiktaş’tan Amir Hadziahmetovic ile ilgileniyor (Ertan Süzgün)

Beşiktaş, Aleksandar Mitrovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. (A Spor)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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