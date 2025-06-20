Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 20 Haziran Cuma

İnter’deki geleceği belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a transfer olmak konusunda ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe ise forvet oyuncusu arayışını sürdürüyor. Beşiktaş cephesinde ise hem savunmaya hem de hücum hattına yapılacak takviyeler için temaslar hız kazandı. İşte üç büyük kulüple ilgili 20 Haziran Cuma günü öne çıkan transfer gelişmeleri.