Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 20 Haziran Cuma
İnter’deki geleceği belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a transfer olmak konusunda ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe ise forvet oyuncusu arayışını sürdürüyor. Beşiktaş cephesinde ise hem savunmaya hem de hücum hattına yapılacak takviyeler için temaslar hız kazandı. İşte üç büyük kulüple ilgili 20 Haziran Cuma günü öne çıkan transfer gelişmeleri.
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Galatasaray transfer haberleri
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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