Manchester United'da Altay Bayındır Krizi Yaşanıyor
Manchester United’da kaleci krizinin fitili ateşlendi. Kulüp, hem André Onana hem de Altay Bayındır’la yolları ayırmayı planlıyor. Özellikle Altay cephesinde ayrılık süreci sancılı ilerlerken, yönetim oyuncuya kulüp bulması için baskı yapıyor. Bu gelişmeler, United’da kaleci hattının tamamen yenileneceğini gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manchester United'ın en tartışmalı mevkisi kale..
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kiralık olarak göndermej istiyorlar.
Altay gitmek istemiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın