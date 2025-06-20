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Manchester United'da Altay Bayındır Krizi Yaşanıyor

Manchester United'da Altay Bayındır Krizi Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2025 - 22:30

Manchester United’da kaleci krizinin fitili ateşlendi. Kulüp, hem André Onana hem de Altay Bayındır’la yolları ayırmayı planlıyor. Özellikle Altay cephesinde ayrılık süreci sancılı ilerlerken, yönetim oyuncuya kulüp bulması için baskı yapıyor. Bu gelişmeler, United’da kaleci hattının tamamen yenileneceğini gösteriyor.

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Manchester United'ın en tartışmalı mevkisi kale..

Manchester United'ın en tartışmalı mevkisi kale..

Onana'nın bu sezon hatalı golleri yüzünden birçok maçta puan bırakan Manchester United'a Altay da çare olamadı. Altay'ın da Ten Hag ve Amorim'e o beklenen güveni verememesi sebebiyle Manchester United köklü bir roıtasyona gidiyor.

Kiralık olarak göndermej istiyorlar.

Kiralık olarak göndermej istiyorlar.

Onana ile yolları ayırmaya hazırlanan Manchester United, Altay'ı da süre alabileceği bir yere göndermek istiyor. Ancak bu talep Altay tarafından olumlu karşılanmadı.

Altay gitmek istemiyor.

Altay gitmek istemiyor.

Kaleci mevkisini yeniden şekillendirmek isteyen Manchester United, milli file bekçisi Altay Bayındır’ı bu yaz, düzenli oynayabileceği bir takıma kiralamayı hedefliyor. Ancak yedek kalmaktan rahatsız olan Altay, bu plana şu aşamada sıcak bakmıyor. Özellikle Türkiye’ye dönüş seçeneğine mesafeli durduğu ifade ediliyor. Öte yandan, United’ın temas kurduğu bazı Türk kulüplerinin de Altay’ı kiralama konusunda istekli davranmaması, kaleci planlamasını kulüp adına daha da karmaşık bir hale getiriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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