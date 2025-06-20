Manchester United'da Altay Bayındır Krizi Yaşanıyor

Kaleci mevkisini yeniden şekillendirmek isteyen Manchester United, milli file bekçisi Altay Bayındır’ı bu yaz, düzenli oynayabileceği bir takıma kiralamayı hedefliyor. Ancak yedek kalmaktan rahatsız olan Altay, bu plana şu aşamada sıcak bakmıyor. Özellikle Türkiye’ye dönüş seçeneğine mesafeli durduğu ifade ediliyor. Öte yandan, United’ın temas kurduğu bazı Türk kulüplerinin de Altay’ı kiralama konusunda istekli davranmaması, kaleci planlamasını kulüp adına daha da karmaşık bir hale getiriyor.