Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu İçin Ajax'tan Gelen Teklifi Reddetti
Genç yetenek Mustafa Erhan, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in en çok güvendiği isimlerden biri haline geldi. Norveçli çalıştırıcının özel ilgilendiği oyuncuya Avrupa’dan da ilgi büyük. Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa için birçok kulüpten teklif gelirken, siyah-beyazlılar önemli bir teklifi geri çevirdi.
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Mustafa Erhan dikkat çekmeye devam ediyor.
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Solskjaer ondan vazgeçmedi.
Ajax'ı reddettiler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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