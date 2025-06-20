Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu İçin Ajax'tan Gelen Teklifi Reddetti

Genç yetenek Mustafa Erhan, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in en çok güvendiği isimlerden biri haline geldi. Norveçli çalıştırıcının özel ilgilendiği oyuncuya Avrupa’dan da ilgi büyük. Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa için birçok kulüpten teklif gelirken, siyah-beyazlılar önemli bir teklifi geri çevirdi.