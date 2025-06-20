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Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu İçin Ajax'tan Gelen Teklifi Reddetti

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu İçin Ajax'tan Gelen Teklifi Reddetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 00:01

Genç yetenek Mustafa Erhan, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in en çok güvendiği isimlerden biri haline geldi. Norveçli çalıştırıcının özel ilgilendiği oyuncuya Avrupa’dan da ilgi büyük. Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa için birçok kulüpten teklif gelirken, siyah-beyazlılar önemli bir teklifi geri çevirdi.

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Mustafa Erhan dikkat çekmeye devam ediyor.

Mustafa Erhan dikkat çekmeye devam ediyor.

Tür Türkiye onu Süper Kupa'da Galatasaray ağlarına gönderdiği beşinci gol ile tanıdı. Teknik direktörlerin sürekli şans vermek istediği gençlerin başında gelen Mustafa Erhan adeta Solskjaer'in prensi durumunda.

Solskjaer ondan vazgeçmedi.

Solskjaer ondan vazgeçmedi.

Norveçli teknik direktör en kritik maçlarda da normal maçlarda da ondan vazgeçmedi. Önemli bir potansiyeli olduğuna inandığını söyleyen Solskjaer'in Avrupa'dan gelen teklifler de doğruluyor.

Ajax'ı reddettiler.

Ajax'ı reddettiler.

beIN Sports'un haberine göre Ajax, genç oyuncu için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak siyah beyazlılar, Solskjaer'in net olarak takımda tutulmasını istediği genç isim için gelen bu teklifi düşünmeden reddetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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