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Beşiktaş'ın Genç Golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu YKS'ye Girdi

Beşiktaş'ın Genç Golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu YKS'ye Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 19:24

Beşiktaş’ın genç yeteneklerinden Mustafa Erhan, kulüpteki geleceğiyle ilgili umut verici gelişmeler yaşıyor. Teknik direktör Solskjaer’in özel olarak ilgilendiği genç oyuncu, yönetimin de desteğini arkasına almış durumda. Kulüpte kalıcı bir rol üstlenmesi beklenen Mustafa, bugün farklı bir heyecana daha tanıklık etti.

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Gözler Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nda...

Gözler Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nda...

Genç futbolcu hem alt yaş milli takımların hem de Beşiktaş'ın gelecek adına en çok güvendiği isimlerden. 

Süper Kupa'da Galatasaray'a attığı golle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Solskjaer'in de gözdelerinden.

Bugün farklı bir heyecan yaşadı.

Bugün farklı bir heyecan yaşadı.

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter döktü. Takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel ile birlikte sınav öncesi objektiflere poz veren Hekimoğlu, sınavını Etiler Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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