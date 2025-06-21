Beşiktaş'ın Genç Golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu YKS'ye Girdi
Beşiktaş’ın genç yeteneklerinden Mustafa Erhan, kulüpteki geleceğiyle ilgili umut verici gelişmeler yaşıyor. Teknik direktör Solskjaer’in özel olarak ilgilendiği genç oyuncu, yönetimin de desteğini arkasına almış durumda. Kulüpte kalıcı bir rol üstlenmesi beklenen Mustafa, bugün farklı bir heyecana daha tanıklık etti.
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Gözler Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nda...
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Bugün farklı bir heyecan yaşadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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