Beşiktaş'ın Genç Golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu YKS'ye Girdi

Beşiktaş’ın genç yeteneklerinden Mustafa Erhan, kulüpteki geleceğiyle ilgili umut verici gelişmeler yaşıyor. Teknik direktör Solskjaer’in özel olarak ilgilendiği genç oyuncu, yönetimin de desteğini arkasına almış durumda. Kulüpte kalıcı bir rol üstlenmesi beklenen Mustafa, bugün farklı bir heyecana daha tanıklık etti.