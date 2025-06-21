Barış Alper Yılmaz Rekor Bonservisle Premier Lig'e Gitmeye Hazırlanıyor

Sarı kırmızılı kulüple yıldızı parlayan ve milli takımın da vazgeçilmezlerinden olan Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan ilgi devam ediyor. Milli oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan kulüpler kesenin ağzını açtı.