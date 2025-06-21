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Barış Alper Yılmaz Rekor Bonservisle Premier Lig'e Gitmeye Hazırlanıyor

Barış Alper Yılmaz Rekor Bonservisle Premier Lig'e Gitmeye Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 18:00

Galatasaray’ın parlayan yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında. Özellikle Premier Lig ekiplerinden gelen teklifler dikkat çekiyor. Genç oyuncunun çok yönlü performansı, Avrupa devlerinin ilgisini artırmış durumda. Gelen tekliflerin büyüklüğü, Galatasaray tarihinde önemli bir yer edinebilir. Barış Alper’in yaz transfer döneminde takımdan ayrılması sürpriz olmayacak.

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Galatasaray'ın milli yıldızı gün sayıyor.

Galatasaray'ın milli yıldızı gün sayıyor.

Sarı kırmızılı kulüple yıldızı parlayan ve milli takımın da vazgeçilmezlerinden olan Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan ilgi devam ediyor. Milli oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan kulüpler kesenin ağzını açtı.

Newcastle United teklifle geliyor.

Newcastle United teklifle geliyor.

Premier Lig'in köklü takımlarından Newcastle United, Galatasaray'ın kapısını yeni bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın beklentisi ise hayli yüksek.

30 milyon Euro...

30 milyon Euro...

Galatasaray'ın Newcastle'dan beklentisi 30 milyon Euro bandında... Eğer Newcastle bu parayı ödemeyi kabul ederse bu rakam Galatasaray kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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