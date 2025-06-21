Barış Alper Yılmaz Rekor Bonservisle Premier Lig'e Gitmeye Hazırlanıyor
Galatasaray’ın parlayan yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında. Özellikle Premier Lig ekiplerinden gelen teklifler dikkat çekiyor. Genç oyuncunun çok yönlü performansı, Avrupa devlerinin ilgisini artırmış durumda. Gelen tekliflerin büyüklüğü, Galatasaray tarihinde önemli bir yer edinebilir. Barış Alper’in yaz transfer döneminde takımdan ayrılması sürpriz olmayacak.
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Galatasaray'ın milli yıldızı gün sayıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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