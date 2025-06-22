Fenerbahçe, Jonathan David Transferinde Gözünü Kararttı: 55 Milyon Euro
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, golcü arayışında rotayı Fransa’ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Lille forması giyen Jonathan David’i transfer listesine aldı. Kanadalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen yönetim, 3 yıllık sözleşme için önemli bir mali teklif sunmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, David’i ikna edebilmek için tüm şartları zorluyor.
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Forvette rota Fransa'ya döndü.
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3 yıl için servet ödemeye hazır...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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