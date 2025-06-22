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Fenerbahçe, Jonathan David Transferinde Gözünü Kararttı: 55 Milyon Euro

Fenerbahçe, Jonathan David Transferinde Gözünü Kararttı: 55 Milyon Euro

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 21:04

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, golcü arayışında rotayı Fransa’ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Lille forması giyen Jonathan David’i transfer listesine aldı. Kanadalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen yönetim, 3 yıllık sözleşme için önemli bir mali teklif sunmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, David’i ikna edebilmek için tüm şartları zorluyor.

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Forvette rota Fransa'ya döndü.

Forvette rota Fransa'ya döndü.

Fenerbahçe golcü arayışında Lille'in forveti Jonathan David'i takibe aldı. Sarı lacivertliler gol yollarında etkili bir isim olan Kanadalı golcü için tüm şartları seferber etmeye hazırlanıyor.

3 yıl için servet ödemeye hazır...

3 yıl için servet ödemeye hazır...

Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre, Fenerbahçe, Lille ile olan sözleşmesi sona eren Jonathan David’e 3 yıllığına toplam 55 milyon Euro’yu bulan kapsamlı bir teklif iletti. Bu sözlü teklifin içinde menajerlik ücreti, imza parası ve maaş da yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu paketle birlikte oyuncuya olan ilgisini ve kararlılığını açıkça ortaya koydu.

Futbolcu cephesi diğer teklifleri de gözden geçirmek istiyor.

Futbolcu cephesi diğer teklifleri de gözden geçirmek istiyor.

Kanadalı golcü cephesi ise transfer sürecinde temkinli hareket ediyor. Jonathan David’in, Avrupa’dan gelen farklı teklifleri de masada tuttuğu ve tüm alternatifleri değerlendirmeden bir karar vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 49 resmi maçta görev alan David, etkileyici bir performans sergileyerek 25 gol ve 12 asistle sezonu tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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