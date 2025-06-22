Fenerbahçe, Jonathan David Transferinde Gözünü Kararttı: 55 Milyon Euro

Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre, Fenerbahçe, Lille ile olan sözleşmesi sona eren Jonathan David’e 3 yıllığına toplam 55 milyon Euro’yu bulan kapsamlı bir teklif iletti. Bu sözlü teklifin içinde menajerlik ücreti, imza parası ve maaş da yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu paketle birlikte oyuncuya olan ilgisini ve kararlılığını açıkça ortaya koydu.