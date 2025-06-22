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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 22 Haziran Pazar

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 22 Haziran Pazar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.06.2025 - 16:05

Inter Başkanı'ndan adı son günlerde Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için açıklama geldi. Fenerbahçe'nin gündemi oldukça yoğun, orta sahaya yıldız bir isim aranıyor. Beşiktaş'ta sessizlik hakim. Immobile'nin yeniden İtalya'da forma giyeceği belirtiliyor. İşte üç büyüklere dair 22 Haziran Pazar günü öne çıkan transfer dedikoduları.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

  • Kocaelispor'un başına geçen Selçuk İnan, Berkan Kutlu'yu takımında görmek istiyor. (Ertan Süzgün)

  • 'Hakan için bize gelen teklif yok' (Inter Başkanı Moratta)

  • Alvaro Morata, takımdan ayrılmak istiyor. (Calciomercato)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

  • PSV'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Bakayoko, Fenerbahçe'ye önerildi. Henüz resmi bir teklif yok. (Yağız Sabuncuoğlu)

  • Nice, Toulouse ve bir Suudi kulübü, Alexander Djiku ile ilgileniyor. (Sannie Daara)

  • Sezonu Chelsea'de kiralık geçiren ve United'a dönen Sancho'nun şartları soruldu. (Yağız Sabuncuoğlu)

  • Orta sahaya Tottenham'dan Bissouma isteniyor. (Taylan Sedef)

  • Everton'ın hedefinde Fred var. (Mick Brown)

  • Milinkovic-Savic'in kiralanması için yoğun çaba harcanıyor. (Skorer)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

  • Immobile, Bologna'ya imza atarak İtalyan futbolunda yeniden kendini kanıtlamak istiyor. (CDS)

  • Premier League'de forma giyen bir kanat oyuncusuyla kiralık transferi için görüşmelerde bulunuluyor. (Yağız Sabuncuoğul)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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