Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 22 Haziran Pazar
Inter Başkanı'ndan adı son günlerde Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için açıklama geldi. Fenerbahçe'nin gündemi oldukça yoğun, orta sahaya yıldız bir isim aranıyor. Beşiktaş'ta sessizlik hakim. Immobile'nin yeniden İtalya'da forma giyeceği belirtiliyor. İşte üç büyüklere dair 22 Haziran Pazar günü öne çıkan transfer dedikoduları.
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