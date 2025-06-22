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Beşiktaş'ın Genç Golcüsü Mustafa Erhan, YKS'de Ters Köşe Olmuş

Beşiktaş'ın Genç Golcüsü Mustafa Erhan, YKS'de Ters Köşe Olmuş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 19:16

Beşiktaş’ın genç yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu, hem sahada hem de eğitim hayatında dikkat çekiyor. Teknik direktör Solskjaer’in özel ilgisini kazanan genç futbolcu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Sınav öncesi takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel’le birlikte objektiflere poz veren Hekimoğlu, sınavını Etiler Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştı.

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Mustafa Erhan bu kez sınav heyecanı yaşadı.

Mustafa Erhan bu kez sınav heyecanı yaşadı.

Siyah beyazlıların çok şey beklediği genç golcü bu hafta sonu yapılan YKS'de ter döktü. Genç oyuncu sınavın ardından Beşiktaş-Fenerbahçe basketbol maçı için salondaki yerini aldı.

"Genel olarak güzeldi"

"Genel olarak güzeldi"

343 Digital'in basketbol maçında yakaladığı Mustafa Erhan, 'Sınavın nasıl geçti?' sorusuna 'Çalışmadığım yerlerden çıktı' diyerek izleyenleri güldürdü. 

Mustafa Erhan Hekimoğlu, 'Ama genel olarak güzeldi, diğer arkadaşların da inşallah güzel geçmiştir' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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