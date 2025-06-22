Beşiktaş'ın Genç Golcüsü Mustafa Erhan, YKS'de Ters Köşe Olmuş
Beşiktaş’ın genç yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu, hem sahada hem de eğitim hayatında dikkat çekiyor. Teknik direktör Solskjaer’in özel ilgisini kazanan genç futbolcu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Sınav öncesi takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel’le birlikte objektiflere poz veren Hekimoğlu, sınavını Etiler Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştı.
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Mustafa Erhan bu kez sınav heyecanı yaşadı.
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"Genel olarak güzeldi"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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