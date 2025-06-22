İtalyan Basını Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la İlgili Sürpriz Bir İddiada Bulundu
Galatasaray’ın başında üst üste üç şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, yurt dışında da gündem olmaya devam ediyor. İtalyan basını, Buruk’un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Haberde, başarılı teknik adamın yeni bir rotaya yönelebileceği öne sürüldü. Galatasaray’daki istikrarlı performansının ardından Buruk’un yurt dışı seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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