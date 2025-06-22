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İtalyan Basını Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la İlgili Sürpriz Bir İddiada Bulundu

İtalyan Basını Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la İlgili Sürpriz Bir İddiada Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2025 - 00:14

Galatasaray’ın başında üst üste üç şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, yurt dışında da gündem olmaya devam ediyor. İtalyan basını, Buruk’un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Haberde, başarılı teknik adamın yeni bir rotaya yönelebileceği öne sürüldü. Galatasaray’daki istikrarlı performansının ardından Buruk’un yurt dışı seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor.

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Teklif Arabistan'dan...

Teklif Arabistan'dan...

İtalyan basını TuttoMercatoWeb’de yer alan habere göre, Stefano Pioli ile yollarını ayıran Al-Nassr, teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk’u düşünüyor. Haberde, Suudi Arabistan ekibinin Buruk’u ilk tercih olarak belirlediği vurgulanıyor. Galatasaray’daki başarılı yönetimi ve üst düzey oyuncularla olan uyumu, Buruk’u listenin zirvesine taşımış durumda.

Puan ortalaması dikkat çekiyor.

Puan ortalaması dikkat çekiyor.

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak çıktığı 150 resmi maçta etkileyici bir performans sergiledi. Takımıyla 110 galibiyet, 22 beraberlik ve sadece 18 mağlubiyet elde etti. Bu başarılarla maç başına ortalama 2.35 puan topladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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