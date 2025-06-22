İtalyan Basını Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la İlgili Sürpriz Bir İddiada Bulundu

Galatasaray’ın başında üst üste üç şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, yurt dışında da gündem olmaya devam ediyor. İtalyan basını, Buruk’un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Haberde, başarılı teknik adamın yeni bir rotaya yönelebileceği öne sürüldü. Galatasaray’daki istikrarlı performansının ardından Buruk’un yurt dışı seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor.