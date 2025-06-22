FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Kenan Yıldız ve Arda Güler'le Harika Pazar

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, Türk futbolunun genç yıldızları Kenan Yıldız ve Arda Güler sahneye çıktı. Günün kritik maçlarında forma giyen iki milli oyuncu da attıkları gollerle fark yarattı. Hem bireysel performansları hem de takımlarına sağladıkları katkıyla alkış toplayan Kenan ve Arda, futbolseverlere gurur dolu anlar yaşattı.