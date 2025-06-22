FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Kenan Yıldız ve Arda Güler'le Harika Pazar
FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, Türk futbolunun genç yıldızları Kenan Yıldız ve Arda Güler sahneye çıktı. Günün kritik maçlarında forma giyen iki milli oyuncu da attıkları gollerle fark yarattı. Hem bireysel performansları hem de takımlarına sağladıkları katkıyla alkış toplayan Kenan ve Arda, futbolseverlere gurur dolu anlar yaşattı.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gurur günü.
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Real Madrid'i Pachuca karşısında Arda 43.dakikada 2-0 öne geçirdi.
Juventus'un Wydad'ı 4-1 yendiği maçta da Kenan Yıldız'ın şık golü vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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