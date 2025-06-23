Galatasaray'ın Transfer Gündemindeki İlkay Gündoğan Dedikodulara Son Noktayı Koydu

Bir yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen İlkay, 'Bir yıllık sözleşmem var. Ve burada çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor. Ve futbol oynamaktan keyif alıyorum. Hala birkaç yılım olduğuna inanıyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum. Ve bunu kanıtladığımı düşünüyorum.

Ayrıca geçen sezon tek bir maçı bile kaçırmadım. Bu yüzden müsait durumdayım. Formdayım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Ve en üst seviyede çok daha uzun süre oynamak istiyorum' dedi