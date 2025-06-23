Galatasaray'ın Transfer Gündemindeki İlkay Gündoğan Dedikodulara Son Noktayı Koydu
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan hakkında iddialar giderek yoğunlaşıyor. Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, görüşmelerin perde arkasında önemli gelişmeler yaşandığı söyleniyordu. İlkay Gündoğan cephesinden de konuya dair ilk açıklama geldi.
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Galatasaray İlkay konusunda ısrarcı.
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İlkay'dan transfer söylentileriyle ilgili açıklama geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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