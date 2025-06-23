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Galatasaray'ın Transfer Gündemindeki İlkay Gündoğan Dedikodulara Son Noktayı Koydu

Galatasaray'ın Transfer Gündemindeki İlkay Gündoğan Dedikodulara Son Noktayı Koydu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2025 - 10:57

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan hakkında iddialar giderek yoğunlaşıyor. Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, görüşmelerin perde arkasında önemli gelişmeler yaşandığı söyleniyordu. İlkay Gündoğan cephesinden de konuya dair ilk açıklama geldi.

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Galatasaray İlkay konusunda ısrarcı.

Galatasaray İlkay konusunda ısrarcı.

Transfer sezonuna Sane ile flaş bir giriş yapan Galatasaray, İlkay ve Hakan gibi isimlerle de temasını sürdürüyor.

İlkay'dan transfer söylentileriyle ilgili açıklama geldi.

İlkay'dan transfer söylentileriyle ilgili açıklama geldi.

İlkay Gündoğan, kulübü Manchester City'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al-Ain’i 6-0 mağlup ettiği ve kendisinin iki golle yıldızlaştığı maçın ardından geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı. Galatasaray iddialarının gündemde olduğu dönemde konuşan tecrübeli futbolcu, transfer söylentilerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Burada mutluyum"

"Burada mutluyum"

Bir yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen İlkay, 'Bir yıllık sözleşmem var. Ve burada çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor. Ve futbol oynamaktan keyif alıyorum. Hala birkaç yılım olduğuna inanıyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum. Ve bunu kanıtladığımı düşünüyorum.

Ayrıca geçen sezon tek bir maçı bile kaçırmadım. Bu yüzden müsait durumdayım. Formdayım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Ve en üst seviyede çok daha uzun süre oynamak istiyorum' dedi

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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