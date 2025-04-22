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22 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

22 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.04.2025 - 19:45

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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3 çocuk babası 44 yaşındaki tekstil işçisi N.K., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşması sırasında "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açtı.

3 çocuk babası 44 yaşındaki tekstil işçisi N.K., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşması sırasında "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açtı.

Bu pankartlar nedeniyle gözaltına alınan tekstil işçisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Espressolab paylaşımı sebebiyle önce sosyal medyanın, sonra da birçok ünlü "arkadaşının" tepkisini çeken Mert Vidinli, geçtiğimiz ay Danla Bilic'in yeni programı DanlaCast'e konuk olmuştu.

Espressolab paylaşımı sebebiyle önce sosyal medyanın, sonra da birçok ünlü "arkadaşının" tepkisini çeken Mert Vidinli, geçtiğimiz ay Danla Bilic'in yeni programı DanlaCast'e konuk olmuştu.

Olaydan bu yana düzenli olarak takipçi kaybeden Mert Vidinli hakkında henüz Danla Bilic'ten herhangi bir yorum gelmedi, Bilic, Vidinli'yi takipten de çıkmadı. 

Fakat bir ay önce çekilen ve yayınlanması plananlanan Vidinli'li bölümü yayınlayıp yayınlamayacağı da merak konusu oldu.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin başından talihsizlikler bir türlü eksik olmuyor.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin başından talihsizlikler bir türlü eksik olmuyor.

Setinde iki kez yangın çıkan, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davayla uğraşan dizi ayrıca RTÜK'ün de sık sık radarına takılıyor. Final yapması beklenen Şakir Paşa Ailesi, yeni sezonda devam kararı alırken sezon finali tarihini erkene çekti.

2024 yılında trafik kazaları toplumsal bir sorun haline gelirken, toplamda 623 bin 148 kaza yaşandı; 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı.

2024 yılında trafik kazaları toplumsal bir sorun haline gelirken, toplamda 623 bin 148 kaza yaşandı; 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca sebebi, 105 binden fazlasının nedenini oluşturan aşırı hız olarak belirlendi. Hız sınırlarına uymayan sürücüler, trafik koşullarını hiçe sayarak ölümlü ve yaralanmalı kazalara yol açtı. En sık rastlanan ikinci ihlal ise geçiş önceliğine uyulmayan kavşak ve dar alanlardaki hatalardı. Bu vahim tablo yetkilileri harekete geçirdi.

Bugün en çok merak edilen konu altın oldu.

Bugün en çok merak edilen konu altın oldu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş tüm hızıyla devam ederken gram altın 4.283,34'den güne başladı, çeyrek altın ise 7.103,00 liraya yükseldi.

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Mahkeme emsal bir karara imza attı.

Mahkeme emsal bir karara imza attı.

Emojiler cinsel taciz sayıldı. Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Diyarbakır'da sosyal medyadan tanımadığı kadına kalp ve öpücük emojileri gönderen 69 yaşındaki H.T. isimli adama cinsel taciz suçu işlediği gerekçesiyle para cezası verildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkacak lüks araçlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkacak lüks araçlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Emrullah Erdinç, satışın durdurulduğunu açıkladı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hüseyin Taha Karagöz, eski meclis başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu ve Can Atalay hakkında söylediği sözler hakkında sitem dolu bir açıklama yaptı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hüseyin Taha Karagöz, eski meclis başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu ve Can Atalay hakkında söylediği sözler hakkında sitem dolu bir açıklama yaptı.

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'den dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu iddiası geldi.

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'den dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu iddiası geldi.

Önder, bir grup ülkücünün ve Muhsin Yazığıoğlu'nun koruma amirinin hastaneye gelerek ağabeyi için kan vermek istediğini açıkladı.

Yaşadığı kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon sorunları nedeniyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon sorunları nedeniyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye kaldırıldı.

Polat, ev hapsi şartıyla cezaevinden tahliye edilmişti.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı.

Kutlamalar sabah saatlerinde TBMM Millet Bahçesi'nde düzenlenen “Millet Bahçesi Çocuk Bahçesi” programıyla başladı.

Günün en anlamlı anı ise TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen Çocuk Özel Oturumu oldu. Oturumu TBMM Başkanı Kurtulmuş açtıktan sonra çocuklara devretti.Duygusal anlara sahne olan oturumda, 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz’ın sözleri damga vurdu.

Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, geçtiğimiz günlerde tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.

Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, geçtiğimiz günlerde tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.

Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırav'ın annesi Şükran Kırav ise her şeyi anlattı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" iddiasını ortaya atan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" iddiasını ortaya atan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

CHP'ye kayyum atanacağı iddiasını ortaya atan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

Arjantin'in Necochea kentinde bir araya gelen bir grup futbol tutkunu, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe’ye duydukları hayranlığı somut bir projeye dönüştürerek "Fernebahce" adını verdikleri bir futbol takımı kurdu.

Arjantin'in Necochea kentinde bir araya gelen bir grup futbol tutkunu, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe’ye duydukları hayranlığı somut bir projeye dönüştürerek "Fernebahce" adını verdikleri bir futbol takımı kurdu.

Kulübün adı ve formalarının tasarımı tamamen Fenerbahçe'den ilham alınarak hazırlandı. Oyuncuların tamamı farklı meslek gruplarından gelen gönüllülerden oluşuyor. Kimi marangoz, kimi öğretmen, kimi ise öğrencilik hayatını sürdürüyor. Ancak onları ortak paydada buluşturan tek şey futbol sevgisi ve Fenerbahçe’ye olan derin bağlılık.

Fernebahce, kuruluşunun ardından kısa sürede çeşitli yerel turnuvalarda boy göstermeye başladı. Hem sahada gösterdikleri mücadele hem de sosyal medyada yarattıkları etki sayesinde bölge halkının da ilgisini çekmeyi başardılar. Takım, bu sezon için hedefini amatör ligden yerel lige yükselmek olarak belirledi ve bu doğrultuda yoğun bir tempoyla antrenmanlarını sürdürüyor.

Ancak Fernebahce'nin asıl gündem olması, bugünlerde kazandığı kupa sayısının öğrenilmesiyle başladı.

Ankara'da kadınlar matinesine çıkan Murat Övüç, seyirciye teşekkürler edip havaya girdikten hemen sonra yere kapaklandı.

Ankara'da kadınlar matinesine çıkan Murat Övüç, seyirciye teşekkürler edip havaya girdikten hemen sonra yere kapaklandı.

Övüç'ün yere düştüğü anlar sosyal medyada dikkat çekti.

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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara yeni açıklamalarında Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana'nın takım menajeri Pelin Çelik hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara yeni açıklamalarında Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana'nın takım menajeri Pelin Çelik hakkında açıklamalarda bulundu.

Kadronun duyurulma şeklini eleştiren Cibara, Çelik'e 'ya kulübünde devam etmeli ya da milli takımı seçmeli' yorumu yaptı.

Kayserispor beraberliği ile Süper Lig şampiyonluğunu zora sokan Fenerbahçe'de gözler bir yandan sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncularda.

Kayserispor beraberliği ile Süper Lig şampiyonluğunu zora sokan Fenerbahçe'de gözler bir yandan sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncularda.

Ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli kulübün yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde değiştireceği öğrenildi.

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 yılında kaldığı yurttan ayrılmış ve son olarak bir minibüse binerek ortalıktan kaybolmuştu.

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 yılında kaldığı yurttan ayrılmış ve son olarak bir minibüse binerek ortalıktan kaybolmuştu.

Kendisinden 5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku’nun dosyası, Tunceli’ye atanan ve Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu’un emriyle yeniden açıldı. Başsavcının talimatıyla kurulan özel ekip Gülistan Doku’nun kaybolması olayındaki dellileri yeniden incelemeye başladı.

Dünya 5G'yi tartışırken Türkiye'de internet hızı, gerek fiyatları gerek sunduğu hızla tüketicinin en çok şikayet ettiği konulardan.

Dünya 5G'yi tartışırken Türkiye'de internet hızı, gerek fiyatları gerek sunduğu hızla tüketicinin en çok şikayet ettiği konulardan.

Bu durum verilere de yansımış durumda. Hatta sabit internet indirme hızında 42,90 Mbps ortalamasıyla 106'ncı, mobil internet indirme hızında 46,37 Mbps ortalamasıyla 58’inci sırada. Bu da ülkemizi Afrika ülkeleriyle benzer bir hizmet seviyesine çekiyor. Hal böyleyken Çin'de 10G internete geçilmesi ülkemizde ironik tepkileri beraberinde getirdi.

Altın fiyatları son günlerdeki hızlı yükselişine devam ediyor. Gram altının fiyatı 4 bin 214 liraya kadar yükselmiş durumda.

Altın fiyatları son günlerdeki hızlı yükselişine devam ediyor. Gram altının fiyatı 4 bin 214 liraya kadar yükselmiş durumda.

Vatandaşlar ise altının fiyatının yükselmesiyle altın alımı için yarışır oldu. Bankalar, kredi kartından nakit avans çekerek ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımı yapılması sonrasında ise müşterilerine “'Nakit avans yoluyla döviz/altın/kripto varlık alımları gerçekleştirmeniz halinde kredi kartı limitiniz kullanıma kapatılabilir' uyarısında bulundu.

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Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Adana’da bulunan cezaevinde cezasını çeken Nevzat Bahtiyar’ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü paylaştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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