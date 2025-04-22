22 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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3 çocuk babası 44 yaşındaki tekstil işçisi N.K., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşması sırasında "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açtı.
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Espressolab paylaşımı sebebiyle önce sosyal medyanın, sonra da birçok ünlü "arkadaşının" tepkisini çeken Mert Vidinli, geçtiğimiz ay Danla Bilic'in yeni programı DanlaCast'e konuk olmuştu.
NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin başından talihsizlikler bir türlü eksik olmuyor.
2024 yılında trafik kazaları toplumsal bir sorun haline gelirken, toplamda 623 bin 148 kaza yaşandı; 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı.
Bugün en çok merak edilen konu altın oldu.
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Mahkeme emsal bir karara imza attı.
Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkacak lüks araçlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Hükümete yakınlığıyla bilinen Hüseyin Taha Karagöz, eski meclis başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu ve Can Atalay hakkında söylediği sözler hakkında sitem dolu bir açıklama yaptı.
Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'den dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu iddiası geldi.
Yaşadığı kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon sorunları nedeniyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye kaldırıldı.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı.
Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, geçtiğimiz günlerde tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.
"Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" iddiasını ortaya atan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Arjantin'in Necochea kentinde bir araya gelen bir grup futbol tutkunu, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe’ye duydukları hayranlığı somut bir projeye dönüştürerek "Fernebahce" adını verdikleri bir futbol takımı kurdu.
Ankara'da kadınlar matinesine çıkan Murat Övüç, seyirciye teşekkürler edip havaya girdikten hemen sonra yere kapaklandı.
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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara yeni açıklamalarında Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana'nın takım menajeri Pelin Çelik hakkında açıklamalarda bulundu.
Kayserispor beraberliği ile Süper Lig şampiyonluğunu zora sokan Fenerbahçe'de gözler bir yandan sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncularda.
Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 yılında kaldığı yurttan ayrılmış ve son olarak bir minibüse binerek ortalıktan kaybolmuştu.
Dünya 5G'yi tartışırken Türkiye'de internet hızı, gerek fiyatları gerek sunduğu hızla tüketicinin en çok şikayet ettiği konulardan.
Altın fiyatları son günlerdeki hızlı yükselişine devam ediyor. Gram altının fiyatı 4 bin 214 liraya kadar yükselmiş durumda.
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Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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