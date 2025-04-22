onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
AKP'li Gazeteciden Sitem Dolu Sözler: Gezilere Bile Çağırmıyorlar

AKP'li Gazeteciden Sitem Dolu Sözler: Gezilere Bile Çağırmıyorlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.04.2025 - 12:13

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hüseyin Taha Karagöz, eski meclis başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu ve Can Atalay hakkında söylediği sözler hakkında sitem dolu bir açıklama yaptı. AKP içinde tecrübeli siyasetçilerin bile İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında iki çift laf edemezken kendini öne attığını söyleyen Karagöz 'kendisini' de eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bülent Arınç geçtiğimiz gün verdiği röportajda ses getiren açıklamalarda bulundu.

Bülent Arınç geçtiğimiz gün verdiği röportajda ses getiren açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na kumpas kurulduğunu düşünenleri haksız bulmadığını ifade eden Arınç'a hükümete yakın isimlerden de tepki geldi.

Ancak Taha Hüseyin Karagöz bunu kendisini eleştirerek yaptı.

Ancak Taha Hüseyin Karagöz bunu kendisini eleştirerek yaptı.

Kendisini bu süreçte çok öne attığını ama partinin ileri gelenlerinin kendisi kadar gayret göstermediğini belirten Karagöz, İmamoğlu dosyası hakkında çok çalıştığını ama bir açıklamayla tüm uğraşlarının boşa düşebileceğini iddia etti. Düzce Belediyesi'nde yaşananları da eleştirdi.

Karagöz kendini ön plana atmasına rağmen kendisinin bazı organizasyonlara davet edilmediğini belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın