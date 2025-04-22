AKP'li Gazeteciden Sitem Dolu Sözler: Gezilere Bile Çağırmıyorlar

Kendisini bu süreçte çok öne attığını ama partinin ileri gelenlerinin kendisi kadar gayret göstermediğini belirten Karagöz, İmamoğlu dosyası hakkında çok çalıştığını ama bir açıklamayla tüm uğraşlarının boşa düşebileceğini iddia etti. Düzce Belediyesi'nde yaşananları da eleştirdi.