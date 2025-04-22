AKP'li Gazeteciden Sitem Dolu Sözler: Gezilere Bile Çağırmıyorlar
Hükümete yakınlığıyla bilinen Hüseyin Taha Karagöz, eski meclis başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu ve Can Atalay hakkında söylediği sözler hakkında sitem dolu bir açıklama yaptı. AKP içinde tecrübeli siyasetçilerin bile İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında iki çift laf edemezken kendini öne attığını söyleyen Karagöz 'kendisini' de eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bülent Arınç geçtiğimiz gün verdiği röportajda ses getiren açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Taha Hüseyin Karagöz bunu kendisini eleştirerek yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın